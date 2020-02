Reservas internacionales bajan US$ – 14 millones y cierran la semana en US$ 6.786 millones #14Feb

Las reservas internacionales netas de la República, al 13 de febrero, registran un saldo de US$ 6 7.83 millones, lo que refleja un baja de US$ – 14 millones en comparación con el saldo de la semana precedente, que se ubicó en US$ 6.797 millones.

De acuerdo con la información contenida en el portal web del Banco Central de Venezuela, el saldo del Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM), se mantiene en US$ 3,0 millones, luego de que han pasado cerca de 10 años en que el Estado venezolano dejo de hacerle nuevos aportes.

Con este comportamiento al alza de las reservas, el saldo de los activos de la República en el exterior, se ubican en US$ 6.786 millones; mientras que las reservas operativas del Banco Central de Venezuela, se encuentran en niveles críticos.