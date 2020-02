RETACITOS #16Feb

Regresó Guaidó, tal como lo había anunciado durante su gira internacional, lo hizo por el aeropuerto internacional Simón Bolívar, superó todos los obstáculos que le pusieron en el camino, incluso las autoridades del aeropuerto supuestamente permitieron que colectivos violentos, se pusieran uniformes y aparecieran como trabajadores de la aerolínea bandera sancionada por los Estados Unidos, bajo la excusa de que protestarían por la sanción adoptada; sin embargo, el objetivo principal era generar violencia, como realmente ocurrió, llevando la peor parte los periodistas que cubrían la llegada, los parlamentarios que tuvieron que llegar a pie al terminal aéreo, porque la Policía Nacional de Vargas, detuvo los tres autobuses donde se trasladaban, reteniendo a los conductores y a una diputada, recién operada, que no podía caminar largos trechos, a la que pusieron en libertad después de las 9:00 de la noche. En la televisión se vio a un oficial de la GNB filmando a quienes estaban presentes, e incluso justificando los actos de violencia “en contra de una persona que viaja al exterior a pedir la intervención extranjera en el país”; sin embargo el viajero mantuvo la compostura a pesar del acoso y llegó sano y salo hasta el vehículo que lo trasladó hasta Caracas.

*****

Sería interesante averiguar cuál ha sido el tenor de los informes elaborados por los representantes del cuerpo diplomático acreditados en Venezuela, que se encontraban presentes en el terminal de Maiquetía y fueron testigos de excepción de las acciones de violencia provocadas por los seguidores del régimen, ante la mirada indiferente de los efectivos de los distintos cuerpos de seguridad que estaban en el lugar, quienes no levantaron ni un dedo para impedir las agresiones contra los periodistas y los diputados. Ahora la abogado Rocío San Miguel, una reconocida defensora de los Derechos Humanos, ha advertido que las autoridades del aeropuerto, al permitir el ingreso de particulares en las áreas restringidas del terminal aéreo y además permitirles que arremetieran contra los medios y parlamentarios, han violentado las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional, asegurando que a partir de ahora estas instalaciones estarán en la mira de la OACI, sin descartar que en los próximos días se registre algún pronunciamiento, cuestionando lo ocurrido y estableciendo responsabilidades, lo que ha generado gran expectativa para los días por venir, de manera que como lo hemos señalado en otras oportunidades, este gobiernito no es más torpe porque no practica.

*****

El cotarro político se esta moviendo intensamente en la región, los Clap-diputados parece que han escogido al estado Lara para promocionarse, el triple A, el no tiene un pelo de tonto, el importados de camillas hospitalarias, el Secre de la directiva chimba que preside Clapparra, el NegroFer y pare usted de contar, andan vueltos locos solicitando programas en las televisoras, en las emisoras, con los periódicos, llamando poderosamente la atención que incluso están prometiendo a algunos de estos entrevistadores incluirlos en las listas para diputados y otros cargos de elección popular, una vez que el TSJ se pronuncie y les entregue las siglas y los colores de los partidos. En todo caso, da la ligera impresión, con la experiencia de cerca de 50 años de ejercicio profesional, tiempo en el cual hemos visto en Miraflores a muchos presidentes, también a otros tantos dirigentes políticos en el antiguo Congreso bicameral y en diversos partidos, que están contando los pollos antes de nacer, porque tal como se están moviendo las cosas, los escenarios pueden cambiar de la noche a la mañana, y ya el inquilino temporal del palacio de misia jacinta, ha estado criticando, por ejemplo, algunas de las acciones del máximo tribunal y ha planteado la posibilidad de adelantar una reestructuración, lo mismo en Pdvsa y en las empresas básicas, estimo que deberían bajarle dos y olvidarse de estar amenazando con demandas, porque aquél que esté libre de culpa que tire la primera piedra.

*****

Se siguen profundizando las luchas internas en el seno del CES de AD, de acuerdo con las informaciones que ponen a circular, los propios dirigentes de la organización. El fin de semana pasada tres buros el educativo, el agrario y un tercero tenían previsto realizar una serie de actividades en La Pochocha, que es la sede del otrora partido del pueblo en la región. Al parecer algunos de los dirigentes de estos buros han estado brindando su respaldo a la tendencia que dentro del partido lidera el Indio Bernabé, y esto por supuesto no es bien visto por el inefable y su entorno; cuando los dirigentes se presentaron al lugar donde realizarían sus reuniones de trabajo, se encontraron con que les puertas tenían los candados puestos y quien tenían las llaves brillaba por su ausencia, de tal manera que así se están manejando las cosas dentro del CES de AD en la región, quienes estén apoyando al turco de Valencia y al Indio de Bolívar, tienen vedado el paso a la casa del partido en Lara. Por supuesto, cuando se trató de indagar quien había dado la orden de impedir que se hicieran las reuniones en sede del partido, todo el mundo se puso a mirar para el techo o para los lados, aun cuando no hace falta ser un genio para saber, “por donde vienen los tiros”.

*****

Por cierto el diputado ClapMor estuvo este fin de semana en gira por el Estado Lara, al parecer también intentando pescar en río revuelto, ante la situación complicada que se está viviendo en el seno de AD en la región, donde al parecer de las 58 parroquias que llegó a tener activas en sus memores momentos la tolda blanca en Barquisimeto, sólo les quedan 13 operativas que aún asisten a la Pochocha. El visitante semanal, contando con la cooperación de los viejos adecos que quieren retornar al partido, de las 46 parroquias inoperativas lograron contactar a dirigentes de 36 y los convocaron para un almuerzo el pasado viernes 14, con la finalidad de darles a conocer cuáles son los escenarios que se avecina, donde se espera que a través de una decisión del TSJ despojen al turco de Valencia, al Indio de Bolívar de las siglas y colores del partido y se los entreguen a los alacranes que hoy forman parte del entorno de Claparra, ofreciéndoles que quienes hoy están al frente del partido, saldrán como tapón de campaña, y se pondrá fin a las decisiones a dedo impuestas por el inefable y su consorte, quien por cierto ha dicho que está dispuesta a “sacrificarse” si la llaman para integrar el nuevo CNE, Lo cierto es que se avizoran vientos de fronda, cambios a la vista, si es que antes el turco y el Indio Berni no ordena la intervención del CES de Lara, de tal manera que hay que estar muy pendiente en los próximos días en torno a los acontecimientos.

*****

Definitivamente para ser miembro de alguno de los centros sociales de Barquisimeto, hay que estar enchufado, ser natural del medio oriente o tener contratos con el gobierno regional, ya que incluso algunos de estos, las acciones para ser miembros de cotizan en dólares y ya no se acostumbra a que sean postulados por viejos socios de reconocido prestigio, sino que solo basta que tenga de los verdes para pagar el costo de la acción e invite a unos cuantos a tomarse un bueno escocés de gratis y a comerse unos buenos pasapalos. En la última circular que le envían a uno de los socios, le participan que el costo de la cuota de mantenimiento del mes de febrero, está por encima largo de los 6,3 millones de bolívares, que al tipo de cambio representa algo más de 85 dólares, que incluye la tarjeta de Carnavales; sin embargo, por el pronto pago, rebajan el monto a 65 dólares, pero no se puede pagar el monto en bolívares, sino que tiene que ser en dólares en las oficinas del centro social, lo cual es totalmente ilegal, porque hasta estos momentos no ha salido ninguna resolución del Banco Central de Venezuela, anunciando que la nueva moneda de curso legal es el dólar, por lo tanto hasta que se diga lo contrario, sigue siendo el bolívar, a menos que quienes dirijan el centro de diversión, tengan tanta vara alta con el régimen y puedan violentar la ley con total impunidad. La verdad que no hay derecho.

*****

Tras los comentarios hechos en esta sección en torno a la dramática situación que viven los habitantes del municipio Urdaneta, del estado Lara, sobre todo en cuanto a las deficiencias de la mayoría de los servicios básicos, especialmente el agua potable, es un verdadero infierno; aseguran que el burgomaestre solamente se ocupa de recorrer la ciudad para mostrar su vehículo, pero no se ocupa de resolver los graves problemas de la comunidad, la anarquía en esa zona es total, la violación de los derechos humanos de la gente que mora en el lugar, hace que el municipio sea incluido entre aquellos que deben ser visitados por los integrantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que se encuentran en Venezuela, donde la crisis humanitaria compleja en algunas zonas ya puede calificarse de catástrofe, que tiende a profundizarse en la medida en que se deteriora cada vez más la calidad de vida de las personas, la pobreza extrema esta a la orden del día, la desnutrición infantil y de las personas de la tercera edad, es notable, para colmo de males se ha tenido la mala suerte de contar con un ladino funcionario como autoridad civil, a quien todos critican pero que nadie se atreve a denunciar por temor a represalias. Como no somos escaparates de nadie, además no tenemos compromisos con nadie, así como los vecinos cuentan el karma de vivir en Urdaneta, así mismo se los transmitimos. La verdad que le sale referendo revocatorio.

*****

La designación del Contralor esta semana pasada por parte de la Asamblea Nacional, produjo una enorme sorpresa y una gran frustración y malestar en la región larense, ya que cuando se mencionó el nombre de la persona propuesta para el cargo, a pesar de la frágil memoria de mucha gente de la región, muchos recordaron que el personaje fue brazo ejecutor del difunto contralor General de la República Clodosbaldo Russián, dizque participó en intervenciones de varias contralorías a nivel nacional, en el estado Lara, se le recuerda por el caso de Hidrolara; cuando fue contralor del estado, al parecer botó a más de 106 funcionarios de carrera protegidos del entonces gobernador OFM, cuando allanaron la contraloría y supuestamente atropellaron a varias damas entre ellas a una diputada (YH) que para ese momento 7 meses de embarazo, al ser removido de Lara lo nombran contralor del estado Zulia, de ahí salió sorpresivamente y luego lo envían de contralor al estado Carabobo. Lo más lamentable de toda esta historia, es que supuestamente quienes lo proponen, son parlamentarios de la región, quienes conocen al personaje, advirtiendo al presidente Guaidó que “Le están metiendo una cabra en el juego de dominó”, no descartándose que se prenda el ventilador y comiencen a recordarse muchos de los casos en los que el personaje tuvo que ver cuando ejercía la contraloría en Lara. Ojalá que me equivoque, pero le haría mucho daño a lo que se trata de rescatar, pero están avisados. Son muchos los que cayeron como “Condorito” cuando se conoció este nombramiento.

*****

En Palavecino anda tirando anzuelos, a ver qué incautos pesca, un ex castrense de bajo rango, pero de formación militar al fin, quien inicialmente llegó a Lara de manos de un ex gobernador llanero, prófugo, para seguir siendo jefecito chavista en este municipio dizque con el grado de ingeniero, sin haberse graduado en la universidad ni aparecer registrado en ninguno de los colegios de ingenieros del país. En los encuentros ciudadanos caraqueños, se da como un hecho que ese personaje está por dejar los viejos tiempos para buscar los nuevos, esta vez de la mano Delsa. Lamentable para quienes le acompañen, porque históricamente siempre abandona a quienes le apoyan. Le pasó anteriormente con un gran amigo que lo apoyó para desvincularlo del chavismo. Este tipo de personajes son tóxicos, no se puede confiar en ellos, aun cuando se saben vender muy bien y convencen a cualquiera que quiera escucharlos, que son la tapa del frasco y que políticamente son los dueños del patio, aun cuando no hay nada más alejado de la realidad, y esto lo sabe todo el entorno en el cual se desenvuelve, de manera que muchos se preguntan ¿que se puede esperar entre este nuevo tiempo y un encuentro ciudadano? Pero lo más inquietante, es que también le anda haciendo carantoñas al partido de la R al revés, por lo que no debe sorprender que en cualquier momento vuelva a saltar la talanquera.

*****

Sería interesante averiguar cuál es el misterio que se viene presentando con las medicinas en el municipio Urdaneta, ya que al parecer las medicinas que son enviadas al hospital “Luis Ignacio Montero”, por un lado entran y por el otro lado se “desaparecen” como por arte de magia, registrándose casos como el ingreso de un cargamento de insumos médicos enviados por la gobernación de Lara para ese centro de salud, el día jueves de la semana antepasada y ya para el día lunes los insumos habían desaparecido, sin que nadie se haya dado por enterado, nadie supo, nadie escucho ni nadie vio, lo que pone en evidencia que allí hay complicidad interna y es necesario investigar qué están haciendo con estos insumos, afectando a la gran mayoría de la población vulnerable de ese municipio. Por cierto, aseguran que allí el problema de la falta de agua es dramático, lo que mantiene a todo el mundo en alerta por los riesgos sanitarios que esta situación conlleva, porque es un problema que no se puede resolver cargando baldes de agua. Esta situación se profundiza cada día y ya los vecinos han comenzado a manejar la tesis de lanzarse a las calles para ver si el ladino alcalde o Carmelina comienzan a ocuparse de resolver los gravísimos problemas que hoy vive la comunidad del municipio más grande de Lara, pero a la vez el más abandonado.

*****

El fin de la semana pasada, algunos vecinos observaron como algunas personas, vistiendo uniformes castrenses, realizaban en un campo santo de la región, unas extrañas maniobras, donde al parecer, según los testigos, estaban abriendo algunas tumbas y dizque dejaban los restos de los cadáveres solo en la tierra y dizque se llevaban las urnas, nadie sabe con qué intención, pero muchos suponen que para revenderlas debido a los altos costos que hoy tiene un servicio funerario. Cuando alguno de los vecinos quiso indagar en torno a lo que estaba ocurriendo le ordenaron que se retirara, de lo contrario podría correr el riesgo de que lo metieran preso; a otros les dijeron que se trataba de un “simulacro”, lo que por supuesto nadie creyó, por supuesto nadie dio una explicación en torno a lo ocurrido, aun cuando el comentario fue de que no es la primera vez que esto ocurre. Los vecinos sugieren que aquellas personas que tengan algún deudo sepultado en cementerios de esa zona, le hagan una visita a sus tumbas y verifiquen si la tierra no ha sido removida y las tumbas no han sido profanadas. Solamente se trata de una advertencia, por si acaso, porque este “simulacro” ha generado mucho ruido.

*****

Una de las personas que encabeza en Lara una campaña para reclamar al gobierno regional, que tome las medidas urgentes para mejorar la prestación de los principales servicios públicos, léase agua, electricidad, gas, gasolina, transporte, advierte que “La prestación de un servicio público no es una medida graciosa, menos aun un gesto discrecional por parte de un gobernante. Es un derecho que todo ciudadano debe exigir con firmeza. Un servicio público no puede, ni debe ser una eventualidad impredecible”, como ha venido ocurriendo en los últimos meses en Barquisimeto y sus alrededores. El comentario se origina cuando al principio de mes fueron muchos los larenses que recurrieron a las redes sociales, para suplicarle a la gobernadora que no quitaran la luz porque ese día se realizaría la final de la Serie del Caribe, con el Cardenales como uno de los protagonistas, ya que este es un reclamo que debería realizarlo la sociedad larense a diario y en forma permanente, no solo por la realización de un juego de béisbol, pero como decía Oscar Yánez: “Así son las cosas”. Con motivo de estarse celebrando los 30 años del programa Perfil Agropecuario que dirige el buen amigo Fernando Deibis, desde el pasado viernes y hasta hoy se han estado celebrando en el hotel Jirahara, una serie de actividades relacionadas con el sector pecuario principalmente, evento en el cual se contó con la presencia de más 35 asociaciones de ganaderos, se realizó el Directorio de la Federación Nacional de Ganaderos, los asistentes pudieron presenciar la subasta de Bovinos, Bufalinos, Caprinos y Ovinos en una demostración contundente que el campo venezolano está comprometido con el futuro de Venezuela y mientras la Nación pueda contar con emprendedores como Davis, se llega al convencimiento de que no todo está perdido. Desde esta sección queremos expresar nuestro más sincero reconocimiento al programa Perfil Agropecuario, prácticamente el único que existe en el país dedicado al sector primario de la economía y a su principal representante, quien tiene 30 años sorteando obstáculos y dificultades para mantenerlo activo, lo cual constituye una muestra de perseverancia y un ejemplo a seguir, que sigan los éxitos Fernando.

Juan Bautista Salas