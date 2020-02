Juan Pablo Guanipa: Elección del nuevo CNE sólo tiene viabilidad a través de la AN

No hay manera de concretar la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral, que no sea a través de la Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución, de tal manera que no hay diálogo posible que no tenga como fundamento este objetivo y luego realizar unas elecciones presidenciales que están pendientes, junto con las parlamentarias.

El pronunciamiento lo hizo el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, en conferencia de prensa desde la sede de Primero Justicia, donde se refirió al caso de la tonelada de oro de alta pureza que fue confiscado en una avioneta que aterrizó en Aruba; también hizo referencia a la dolarización de la economía y al origen de los dólares, a la corrupción del Alto Mando Militar, a cambio de las prebendas para mantener a Nicolas Maduro en el Poder.

¿Cuántas vidas cuesta extraer este oro?

La pregunta que habría que hacer es ¿Cuánto en vidas esta costando esta extracción de oro? ¿Cómo es el asunto cuando matan a la gente cuando va a buscarse una solución tratando de meterse en la explotación ilegal del oro? ¿Por qué no hay control de cual estado venezolano, si lamentablemente, el señor Maduro no tiene ningún interés en lograr que eso pueda ser controlado, sino manejado por él y la Fuerza Armada, especialmente el alto mando militar, dijo el parlamentario.

“Si algo está corrompido en Venezuela, es el Alto Mando Militar, no estoy hablando de la Fuerza Armada como institución, estoy hablando de un grupo de delincuentes y sinvergüenzas que se han convertido en cómplices de Nicolás Madura, por la única razón de las prebendas que están recibiendo para mantenerlo en el poder, eso tiene que acabarse en Venezuela, y es el pueblo venezolano, conjuntamente con la comunidad internacional, quienes tenemos que lograr la presión suficiente para que eso se acabe en el país”

El régimen entrega el país para mantenerse en el pode.

Señaló que es evidente que el régimen está entregando el país, con el único objetivo de mantenerse el poder, porque no les importa absolutamente nada, a pesar de estar conscientes del profundo daño que le están causando al pueblo venezolano, afirmando que eso es “irracional y esquizofrénico”, es la actitud de una gente que perdió la sind´peresis, la cordura y es algo que los venezolanos no podemos permitir, por lo tanto es necesario actuar.

“Estoy consciente que a dirección de la lucha de la Unidad

Democrática, de los partidos políticos, de la sociedad civil, de la

gente en la calle, siempre va a estar dispuesta a hacer lo que tenga

que hacer, para lograr esa liberación de Venezuela”, dijo Guanipa.

En torno al ejercicio militar reciente, supuestamente para decirle al mundo que estas preparado para la seguridad, para la defensa de la frontera venezolana, pero mientras tanto el mismo gobierno está sacando en forma subrepticia los recursos naturales de la Nación.

“Nos va a decir Maduro que el no sabía de eso, que los agarraron desprevenidos, que se llevaron una tonelada de oro y el no estaba al tanto, por Dios; entonces, mientras tu le quieres mostrar al mundo que tienes una fuerza militar en la que estas invirtiendo recursos, cuando tu pueblo se esta muriendo literalmente de hambre, entonces se registra una tonelada de oro comisada en Aruba, y la pregunta es ¿de cuanto estamos hablando? No tenemos los venezolanos de cuánto estamos hablando, y por eso la lucha tiene que continuar hasta lograr que esto termine, no puede ser posible que este tipo de cosas pasen y sencillamente en Venezuela no hay estado de Derecho, la justicia en el país está totalmente controlada por el Poder Ejecutivo que usurpa Nicolás Maduro, entonces no hay la menor posibilidad de que la justicia pueda actuar. Imagínense que alguien quiera hacer una denuncia sobre el “oro de sangre” y vayan a los tribunales, quien va a poder actuar, si los tribunales están totalmente controlados por los delincuentes que están sacando ese oro de sangre”, señaló Guanipa.