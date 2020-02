Asdrúbal Oliveros: Reactivar industria petrolera requiere elevadas inversiones que no tiene Pdvsa ni Maduro

La reactivación de la industria petrolera nacional requiere de una demanda muy importante de capital, para poder apuntalar y aumentar la producción, lo cual requiere una demanda de inversiones que “son brutales” y Venezuela en estos momentos no tiene y, en mi opinión, le es muy cuesta arriba conseguir.

El pronunciamiento lo hace el socio director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, con motivo de la designación de una Comisión Presidencial, encabezada por Tareck El Aissami, con la intención de recuperar la industria petrolera venezolana, que en estos momentos atraviesa por una difícil y comprometida situación económica.

“El escenario más optimista que yo veo, de verdad super optimista, es el mantenimiento de producción, pero incrementar la producción sin dólares, sin entrar inversión extranjera, no lo veo; no tengo hasta ahora elementos para pensar si chinos y rusos, que han sido dos bastiones importantes de apoyo en el negocio petrolero, estén dispuestos a hacer el nivel de inversiones que esto demanda, estamos hablando de niveles que son significativos, no son cuatro lochas, estamos hablando de montos que superan los US$ 10.000 millones al año”.

Advierte que no hay capacidad, ni por parte de Pdvsa por sí sola, porque no tiene la credibilidad, no tiene acceso a los mercados financieros internacionales, esta sancionada, ha perdido importancia por la gestión nefasta del negocio petrolero en todos estos años, afirmando que tampoco ve a sus aliados, los dos mencionados principamente, metiendo ese nivel de recursos para Venezuela.

El ejecutivo de Ecoanalitica admite que Venezuela seguirá vendiendo petróleo, ya que es un producto de mucha demanda, afirmando que hay gente que se olvidará de sanciones y lo va a adquirir, advirtiendo que el tema es el descuento que tendrás que dar, porque quien vaya a comprar ese petróleo dirá que está asumiento un riesgo, Estados Unidos puede señalarlo o sancionarlo, por lo tanto no pagarán un precio de mercado.

“Ya el año pasado, nuestro petróleo se vendía con un descuento que fluctuaba entre 25% y 27%, y lo que se verá este año, es un nivel de descuento más alto, lo que por supuesto va a afectar el tema del flujo de caja que necesita el Gobierno”, afirmó el economista Oliveros en el Circuito Éxito.