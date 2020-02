“Señor devuélveme a mi familiar”, la plegaria de familiares desaparecidos en las costas

Jhonny Romero, padre de uno de los desaparecido en una embarcación que zarpó desde Falcón a Curazao explicó que el Ministerio Público no ha hecho nada por el caso

En 50 días, más de 90 individuos desaparecieron en supuestos “naufragios” de botes que iban desde las costas de Falcón y Sucre hacia Curazao y Trinidad y Tobago, respectivamente. Apenas una decena de ellos apareció con vida y de otros cinco fueron hallados sus cuerpos. Del rastro de los demás solo queda la insistencia de familiares que siguen en la búsqueda.

La sede del Ministerio Público en Caracas (MP), fue escenario este jueves 20 de febrero, para que familiares de los desaparecidos se dieran cita para exigir al ente público abocarse a investigar los casos. En este sentido denunciaron que la actuación de los funcionarios del Estado solo ha quedado en promesas.

Ana Arias, madre de Luisanny Betancourt, desaparecida desde el 23 de abril de 2019 en la embarcación que partió desde Güiria, declaró para TalCual que acudieron al MP en noviembre de 2019, sin embargo, van diez meses y aún no tienen respuesta de sus hijos. “En Sucre nos dicen que tenemos que venir a Caracas porque ya ellos no tienen nada que ver y ya es caso directo por Caracas”, señaló.

“Señor devuélveme a mi familiar”, es la plegaria que hicieron los parientes de las más de 90 personas que permanecen desaparecidas desde 2019, quienes exigieron al fiscal designado por la Asamblea Constituyente Tarek William Saab, que los atienda. “Estamos cansados de los mismo, de venir y que no nos atiendan. No queremos a nadie que nos esté peloteando”, indicaron.

El drama familiar

Jhonny Romero, padre de uno de los desaparecido en una embarcación que zarpó desde Falcón a Curazao explicó que el Ministerio Público no ha hecho nada por el caso. “En el caso de Falcón no hay alerta de Interpol no hay órdenes de captura. Conozco el expediente, entre junio y agosto tenía 300 páginas. Estoy seguro que eso sigue igual”, expresó.

“Un muerto usted lo entierra, un enfermo se atiende, un preso lo visita, pero por un desaparecido no puedes hacer nada. El hambre hace que la gente se vaya del país de la peor forma. Fiscal Saab tenga piedad, usted tiene hijos. Cierre los ojos e imagínese a su hijo en altamar siendo secuestrado”, dijo.Reproductor de vídeo00:0001:56

Pero la protesta no pasó inadvertida ante la mira de los funcionarios de la Guardia Nacional (GN) que se encontraban a los alrededores, quienes ordenaron a los familiares de los desaparecidos no obstaculizar la avenida Universidad, pues se llevaba a cabo el desfile de carnaval de las instituciones educativas adyacentes al MP.

Luisa Estee familiar de uno de los desaparecidos dijo que la Interpol le aseguró que no tiene conocimientos de la desaparición del bote Jhonnaily José. “No hemos tenido respuesta en cuanto a las desapariciones forzadas de nuestros familiares. No nos han dado ningún tipo de información. Nos dijeron que estaban trabajando, pero a esta altura no tenemos ni la copia de nuestro expediente”, indicó.

