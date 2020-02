Por colapso en sistema de salud Venezuela fue incluida en alerta máxima por coronavirus

Venezuela fue incluida este jueves en una lista de países con alarma de nivel tres para viajeros con motivo del coronavirus. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitió esta advertencia en la que fueron incluidas China y Corea del Sur por ser los países con más casos de contagio.

El deficiente estado de la infraestructura de salud, motivó la inclusión de Venezuela en esta lista. El CDC (por sus siglas en inglés) recomendó no viajar a ninguno de las tres naciones si no es necesario. Cabe destacar que el Ébola en Congo y la fiebre amarilla en Nigeria no alcanzaron nivel 3.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se refirió a la situación del sistema de salud en Venezuela porque existe un colapso en la infraestructura médica del país. Hay escasez de alimentos, agua, electricidad, medicamentos y suministros médicos que han contribuido a una creciente crisis humanitaria que afecta a gran parte del país. Agregaron que actualmente no se dispone de atención médica adecuada a través del sistema de salud pública, informó El Cooperante.

De igual forma señalaron que las enfermedades infecciosas van en aumento y se están presentando brotes grandes como los 1000 casos confirmados de sarampión el año pasado, incluidas más de 50 muertes en nueve estados. En los últimos dos años, se han reportado más de 1600 casos sospechosos de difteria, incluidas más de 140 muertes, en 22 estados. También fueron reportados 400.000 casos de malaria en el año 2017.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades​ (CCPEEU) (en inglés Centers for Disease Control and Prevention, CDC) son una agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos cuya responsabilidad a nivel nacional radica en el desarrollo y la aplicación de la prevención y control de enfermedades, salud ambiental y la realización de actividades de educación y promoción de la salud.