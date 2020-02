Asdrúbal Oliveros: Pagar en dólares no significa que la situación mejore #28Feb

El economista Asdrúbal Oliveros aseguró este viernes que actualmente Venezuela vive un proceso acelerado de dolarización y puntualizó que el 64% de los pagos en el país se hacen en promedio con una moneda diferente a los bolívares.

El director de ecoanalítica considera que cancelar en divisas a los trabajadores solo refleja el colapso de los medios de pago.

“Pagar en dólares no significa que la situación mejore, lo que habla es de la realidad del colapso de los medios de pago, específicamente el bolívar, el cual ya no sirve para hacer transacciones ni para reflejar los precios de la economía. Y la gente por facilidad y por mantener valor optó por una moneda más estable como el dólar o el peso. Son dos realidades totalmente diferentes. Es un tema transaccional. No tiene que ver con mejoras. La economía sigue contrayéndose a un menor ritmo“, explicó.

Oliveros puntualizó que la supuesta flexibilidad por parte de Nicolás Maduro en cuanto a la circulación del dólar es para mantenerse al poder y no que la economía mejore.

“Esa óptica es solo para mantenerse en el poder, como permitirle al sector privado la utilización de divisas para la importación lo cual representa un ahorro importante para el Estado y así controlar levemente los niveles de inflación la cual sigue siendo la peor del mundo. Esto no significa una mejora en la economía”, señaló.