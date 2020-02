HablanLosHechos Coronavirus #28Feb

View this post on Instagram

Recientemente el virus COVID-19 mejor conocido como Coronavirus, ha ocupado titulares en todo el mundo, desde ubicaciones de infectados hasta cifras alarmantes, pero pocos conocen de qué se trata. . Este virus pertenece a una familia de patógenos descubierta en los años sesenta y su origen sigue siendo desconocido. Sus variaciones provocan distintas enfermedades que van desde un resfriado común hasta neumonía grave. . La mayoría de esta familia de virus no son peligrosos y tienen tratamiento, de hecho, muchas personas lo han padecido en algún momento de su vida, sobre todo en la infancia. . En el caso del COVID-19 fue descubierto en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan (China). Lo alarmante de este, es que su propagación ha sido muy acelerada y ya se han registrado más de 81.000 casos en el mundo. . Lo que pocos comentan es que, a pesar del alto número de decesos, su mortalidad es apenas de 0,2% y que la mayoría de los fallecidos presentaban otras deficiencias inmunológicas o no se trataron a tiempo. . De igual forma debe estar atento a cualquier síntoma que pueda ser sospechoso y tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar cualquier infección. . Texto y edición: Omar David Suárez