VIDEO ¡Colectivos al acecho! Robos y heridos durante la movilización de Guaidó en Barquisimeto #29Feb

Durante la movilización realizada este sábado 29 de febrero al oeste de Barquisimeto, en el Barrio La Paz, liderada por el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó @jguaido, grupos colectivos armados del régimen chavista dispersaron la concentración luego de realizar detonaciones y ataques violentos a los presentes. . Desde tempranas horas, se alertó a los presentes sobre la presencia de cuerpos de seguridad del Estado y grupos colectivos, los cuales iniciaron las agresiones al momento de la llegada de Guaidó a la zona de la concentración. . Es importante mencionar que se reportaron robos y ataques a varios vehículos, además, las personas que acompañaron la movilización fueron agredidas y robadas por los colectivos armados del régimen chavista. . Además, resultó herida la secretaria juvenil de Acción Democrática en Lara, Soley Zambrano, así como también, parte del equipo del mandatario Juan Guaidó. . Texto, edición y cámara: José Enrique Arévalo Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #Protesta #Guaidó #Maduro #régimen #Colectivos #Ataque #Ciudad #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #29Feb