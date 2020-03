FAES destruyó pendones colocados en el Panteón Nacional en homenaje a Óscar Pérez #2Mar

View this post on Instagram

La mañana de este lunes fue difundido un vídeo por medio de las redes sociales, donde se observa a presuntos funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB (FAES) quemando una pancarta en homenaje a Óscar Pérez, asesinado en 2018. . La misma se encontraba en las adyacencias del Panteón Nacional en Caracas, con un mensaje que decía: "Pronto te traeremos aquí", la cual fue instalada está madrugada. . Texto: Yorvi García Vídeo: Cortesía . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Nacionales #OscarPerez #PanteónNacional #Caracas #FAES #Quema #Noticias #Información #News #Elimpulso #2Mar