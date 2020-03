Gricelda Sánchez: Es injusto que hoy un docente IV con 18 años de servicio gane 502 mil bolívares quincenales

Maestros de todo el país se concentraron este lunes ante la sede del Ministerio de Educación, con la finalidad de reclamar que se mejoren sus condiciones laborales, específicamente en el área salarial, ya que sus ingresos no le permiten atender sus necesidades básicas, de acuerdo con lo expresa por Gricelda Sánchez, de la Coalición Sindical de la Educación.

Señaló que hoy el docente no tiene salario, no tiene seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM), no tiene seguro funerario y tampoco dispone de una infraestructura adecuada para impartir sus clases, las aulas están vacías, no tienen luz,no tienen agua, los servicios básicos fallan forma permanente-

“Hoy el 50% de los educadores se han ido, se han dedicado a otros oficios, han cruzado la frontera para irse a trabajar en Colombia, es completamente ilógico que un docente IV, con 18 años de servicios esté ganando 502.000 bolívares quincenal, es decir que en estos momentos un docente ni siquiera esta ganando para consumir las proteínas básicas para poder vivir”, señaló la dirigente gremial.

Aseguró que el gremio magisterial va a mantenerse en la calle, realizando acciones de protesta, hasta lograr que haya una respuesta positiva por parte del Ejecutivo Nacional, asegurando que esta lucha no es solamente por un mejor salario, que estima que se lo merecen por el trabajo que realizan y por la responsabilidad de estar formando a las nuevas generaciones que estarán dirigiendo al país en un futuro, sino además por que se rescate una mejor calidad para la educación venezolana, que se ha venido a menos en las últimas décadas.