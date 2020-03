Consultores 21: La principal preocupación del venezolano de a pie es el problema económico

El problema económico constituye la principal preocupación de las familias venezolanas en estos momentos, pero no con la visión de los economistas, sino con la visión real de la gente de a pie, aquel que piensa como hago para que mi familia coma o como encuentro un trabajo estable que me permita tener una mejor calidad de vida.

Al formular el pronunciamiento el director de la encuestadora Consultores 21, Saúl Cabrera, señala que lo que ha venido ocurriendo es que después del 2013 para acá, la gente al principio no lo veía con tanta preocupación, pero ha empezado a darse cuenta que no basta con solucionar el problema económico, si no se resuelve en forma simultánea el problema político porque las políticas económicas están íntimamente ligadas a la actividad política que está vinculada al país y a Venezuela, mientras que la política económica de Maduro y su gobierno, han sido las que han llevado al país a esta situación.

Asegura que el tema económico, que es una especie de tema paragua, para el 70% de la población en el ultimo estudio que se ha realizado, hay dos temas que han ido ganando espacio, por un lado lo político definido así como el gobierno de Maduro, porque hay gente entiende que habrá que cambiar el régimen para que la economía mejore y, por el otro lado, empieza a ganar espacio, el problema de los servicios públicos, como pasa en la mente de todos, porque hay quien dice yo puedo resolver como conseguir para comer y llevar comida a la casa, lol que no puedo resolver es el problema de la electricidad, del agua, del transporte, entonces el problema de los servicios públicos también está ganando espacio, entre las cosas graves que piensa el venezolano.

Dijo que en cuanto a la Política, no solamente ahora, sino en los últimos 25 años, al venezolano le gusta participar y votar, lo que pasa es que quiere hacerlo con un sistema y en un proceso electoral que de alguna manera sea justo y equitativo, unas elecciones competitivas, esto es lo que la gente está pidiendo.

“Déjenme votar, pero con un Consejo Nacional Electoral en el que pueda confiar, con la participación de todos los partidos políticos, donde tenga la posibilidad de tener confianza en el sistema, teniendo una robusta supervisión internacional del proceso electoral, si estas condiciones se dieran, seguramente la participación electoral sería muy alta, si además y esta sería la cereza del postre, es que además las elecciones fuesen presidenciales y legislativas”, dijo Cabrera en el circuito Éxito.