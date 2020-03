NBA pide a jugadores evitar palmadas por coronavirus #3Mar

La NBA ha pedido a los jugadores que eviten intercambiar palmadas con fanáticos y desconocidos. Tampoco se recomienda que reciban algún artículo de manos de los admiradores para estampar su autógrafo en éste.

Se trata de la medida más reciente de la liga, la cual monitorea la crisis del nuevo coronavirus que se ha propagado a casi todos los rincones del planeta.

Mediante un memorándum enviado el domingo a los clubes y obtenido el lunes por The Associated Press, la NBA planteó 10 recomendaciones a los jugadores, con la esperanza de reducir el riesgo de que contraigan el virus. Entre éstas figura una que pide no tomar bolígrafos, marcadores, pelotas o camisetas de manos de los fanáticos que quieren un autógrafo.

Asimismo, la liga informó a los equipos que realiza consultas “con expertos en enfermedades infecciosas, incluidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)”, y con investigadores en la Universidad de Columbia, en Nueva York.

“Estamos también en una comunicación regular y recíproca con los equipos de la NBA, incluidos sus médicos y entrenadores atléticos, otras ligas deportivas profesionales y, desde luego, muchos de ustedes”, indicó la liga en su memo.

El documento fue dirigido a los clubes, sus médicos y personal de entrenamiento. ESPN fue el primer medio que informó sobre el contenido del memo.