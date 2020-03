Favenpa: Industria de autopartes proyecta exportar este año hasta US$ 5,0 millones

Incrementar durante este año en US$ 1.6 millones las exportaciones de autopartes en el 2020, para llevarlas US$ 5,0 proyecta la la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores, Favenpa, afirma el presidente ejecutivo de la organización gremial, Omar Bautista, quien señala que el año pasado las exportaciones alcanzaron a US$ 3.4 millones.

El dirigente gremial asegura que estas cifras que se están proyectando, son muy modestas, si se comparan con los comienzos del año 2000, cuando se exportaban a los mercados intencionales 260 millones de dólares al año.

Señaló que uno de los factores que ha debilitado en forma dramática a la industria nacional de autopartes, es la virtual desaparición de la industria automotriz, señalando que en el 2019 se ensamblaron solo 479 vehículos, lo que refleja una caída del 99% en comparación con la producción de una decada atrás, advirtiendose que en los primeros dos meses de este año no ha habido ensamblaje de unidades automotrices, lo que hace pensar

que la industria volverá a tener un mal año.

Bautista coincide con los planteamientos que ha venido haciendo la Asociación Venezolana de Exportadores(AVEX), en el sentido de flexibilizar la permisería para estimular las exportaciones, señalando que una de las medidas que debe tomarse sin mayores demoras, es permitir que las empresas que exporten, puedan disponer del 100% de las divisas obtenidas con la venta de sus productos, dejando sin efecto la disposición que los obliga a vender el 20% de los ingresos al Banco Central de Venezuela.

El presidente de Favenpa señaló que han elevado a la consideración del ejecutivo, al menos unas 10 medidas, todas orientadas a mejorar las condiciones para las exportaciones, de manera que los productos nacionales puedan competir en los mercados internacionales con posibilidades de éxito.