OPINIÓN Diálogo y violencia #4Mar

No es fácil descifrar lo que el régimen quiere. O mejor dicho, es inaudito que lo que quiere es perpetuarse en el poder e impedir que su adversario gobierne alguna vez a Venezuela, actitud absolutamente antidemocrática. Habla de ganar “como sea”, las elecciones para elegir correctamente al Presidente de la República y la nueva Asamblea Nacional este año. No nos olvidemos del fraude inmenso de mayo de 2018 en las supuestas elecciones presidenciales, lo cual es inaceptable. Hablan ellos de salir a defender la revolución “si la oposición gana las elecciones,” sean las presidenciales o las de una nueva Asamblea Nacional. ¿Qué significa ganar “como sea”? ¿Con trampas, con violencia, desconociendo la voluntad popular? Si el gobierno pretende una acción a lo Jalisco, “Jalisco nunca pierde y si pierde arrebata”, ¿para qué entonces elecciones? ¿Estas son palabras amenazantes para crear pánico en la población e inhibir su participación en unas eventuales elecciones? Simultáneamente el régimen propone un diálogo con la oposición, hasta ahora solo una parte muy pequeña de la oposición le ha hecho comparsa a ese inexistente diálogo. Contradictorio el lenguaje oficial, yo diría que hasta cínico. Y de increíble complicidad quienes se dicen de oposición y se sientan en una mesita en un falso diálogo.

Algunos han comprado la oferta gubernamental del diálogo. El ex-gobernador Falcón, por ejemplo, o el señor Claudio Fermín, o Timoteo Zambrano, etc. Han manifestado su acuerdo, allá ellos, e incluso se han deslindado del resto de la oposición. Ese diálogo es falso e insincero y hay quienes dicen lleno de intereses inconfesables, no lo sé. La verdad es que el régimen de Maduro ni practica ni quiere diálogo. El régimen quiere confrontación, es donde sobrevive. Además, ya hay pruebas suficientes de la insinceridad del régimen cuando habla de diálogo. Por supuesto que todos estamos de acuerdo con un diálogo sincero, claro, con metas y objetivos concretos. Pero esa práctica es imposible con el actual régimen venezolano. Ya se probó desde del 11 de abril de 2002. Chávez juró ante un Crucifijo y lo besó, que habría diálogo y entendimiento. Todo fue mentira. Luego de sentirse recuperado en el poder, volvió por sus fueros y nunca hubo diálogo. Cuando se planteó el problema de “la salida”, el régimen, apurado por varios países amigos, abrió un diálogo con la oposición que nada duró. Se nombraron unas comisiones, se fijaron varias reuniones, la oposición pidió la libertad de los presos políticos y nada se logró, salvo un debate televisado que el régimen no quiso continuar por lo mal que quedó.

De nuevo el régimen habla de diálogo ante la proximidad de la elección presidencial y de una nueva Asamblea Nacional. Una derrota del chavismo-madurismo es necesaria y saludable para el país e incluso para ellos mismos. Podrá depurar sus filas y dialogar con una oposición que desea hacerlos reflexionar para liberar a los presos políticos, respetar los derechos humanos, abrir la economía al sector privado nacional e internacional, fortalecer la moneda, detener la inflación, entregar pacíficamente el poder, respetar las universidades autónomas e independientes al igual que al poder judicial autónomo y demás instituciones, combatir la delincuencia y fortalecer la libertad de expresión.

Pero el régimen ya ha desatado su violencia. Yo diría en este momento que nada hay que dialogar. Debemos ser “sencillos como palomas, pero astutos como serpientes”, así lo exige Jesús de Nazaret en el Evangelio de San Mateo (Capítulo 10, versículos 16 al 23). Se dialoga con seres pensantes, razonables, ecuánimes, sensatos, serios, bien intencionados. Lo ocurrido el pasado sábado acá en Barquisimeto, durante la gira que realizaba el presidente encargado Juan Guaidó, es un reflejo de la podredumbre del régimen, de lo violento de su actuación, de lo irracional de su mentalidad. Una vez se logre un cambio político en Venezuela, todas las partes del quehacer político, se podrán sentar a dialogar para fortalecerla libertad y la democracia. Espero que entonces el diálogo de sus frutos.

Joel Rodríguez Ramos