Rusvel Gutiérrez: Importaciones registran una caída de 98% por la ausencia de confianza

La falta de confianza en las políticas públicas, es lo que ha contribuido a que las importaciones de bienes y servicios registren en estos momentos una caída del 98%, lo cual de verificar con la paralización de los puertos, asegura Rusvel Gutiérrez, presidente de la Cámara de Industriales y Aduaneros del Estado, Vargas.

Asegura que como consecuencia de que no hay confianza, no hay seguridad para hacer importaciones, a lo que se suman los numerosos obstáculos para tener acceso a los procedimientos portuarios y contribuciones de impuestos que cada día son más negativos para esta actividad.

Recordó que mientras en el período 2007-2012 se realizaron el en país, basicamente por parte del sector privado, importaciones por un monto superior a los US$ 60.000 millones, el volúmen de importaciones que hoy se registra es incomparable, “Lamentablemente no llegamos a US$ 5.000 millones, admitimos que las importaciones privadas han disminuido y en

estos moentos el mayor volumen de importaciones que llega a los puertos nacionales son alimentos Clap, medicinas y vehículos que trae el Estado para satisfacer necesidades de los ministerios”, afirmó.

Las afirmaciones de Gutiérrez coinciden con las que ha formulado el presidente de Fedecámaras Vargas, Eduardo Quintana, quien ha

señalado que los puertos están paralizados, al igual que la mayoría de las compañías aduaneras, debido a que la empresa privada no está importando como lo hacia antes, en estos momento es el Estado el que esta importando algunos rubros y se ha estado imponiendo nuevamente el servicio puerta a puerta, para traer productos del extranjero a territorio venezolano debido a la eliminación de aranceles por parte del Ejecutivo.