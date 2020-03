Dr. Julio Castro: La información sobre el Coronavirus no ha sido suficiente para la población

Por la implementación urgente de una campaña educativa lo suficiente extensa, para explicarle a la población venezolana, que en estos momentos vive una gran angustia, todo lo relativo al Coronavirus, su origen, sus síntomas, como se propaga, las previsiones que se deben adoptar en forma permanente, de manera que la gente entienda realmente que es lo que debe hacer.

El planteamiento lo formula el Dr. Julio Castro, medico infectologo e internista, docente investigador de la Universidad Central de Venezuela, quien advierte que existe falta información muy puntual para el personal de salud pública venezolana.

Señala que además de no enviar los niños enfermos a clase, no ir enfermos al trabajo, etiquetas respiratorias,incluso medidas universales, pero más alla de eso hay otros componentes e información que deben ser claros y transparentes para el resto de la población.

“Se ha señalado que hay 45 hospitales centinelas para atender el Coronavirus, es importante para la comundad médica, que se sepa, cuales son y si no está la lista en el portal web del Ministerio de Salud, entonces comienzan a surgir dudas, los medico no saben que es lo que van a hacer en el momento en que les llegue un caso sospechoso. Creo que la información se ha ido manejando muy paulatinamente, pero no es suficiente, a estas alturas los médicos, y yo soy medico que veo a pacientes, hemos visto pacientes que reúnen la condición de un caso sospechoso, no tiene un orden normal, los cuales deberian apegarse a lo que el manual implica, quedese con el paciente, a dónde lo debes enviar, a donde enviar la muestra, quien debe procesar la muestra, cuales son los telefonos a los cuales klamar en oresencia de un caso sospechoso, que debería hacer en el caso de un paciente que tienes que hosítalizarlo, este es un cuerpo de conocimientos bastante extenso que a estas horas debería estar listo, o al menos en proceso de discusión con los entes que tradicionalmente hacen esto,que hasta ahora no han sido llamados, como la Sociedad de Infectología, a la especialidad de Medicina Interna, Sociedad de Pediatría, a la Sociedad de Salud Pública, que son entes académicos que han estado trabajando en esto toda la vida, porque el ministro ocupa el cargo ahorita, pero estas sociedades han estado trabajando en esto toda su vida”, afirma.

Insiste en que hace falta en estos momentos, una campaña informativa intensa, penetrante, que le diga a los venezolanos que hacer, advirtiendo que Venezuela no esta cubierta con una coraza que le garantiza que el Coronavirus no va a llegar, por lo que cobra mayor importancia las medidas preventivas, de manera que la mayor parte de los venezolanos esté en capacidad de resolver cualquier situacíon de emergencia en esta materia.

Advierte que siempre hay tiempo para educar, señalando que una campaña en función de la magnitud del riesgo, indicando que ya es público que hay más de 67 países a nivel mundial con transmisión del virus, y entendiendo al riesgo al cual estamos expuestos y hay toda una teoría de comunicación de riesgo en el mundo, que te dice que tienen que usar todo el poder que tiene el Estado para comunicar efectivamente.

“La comunicación del riesgo parte de una premisa que es dual y básica, dí la verdad, dila frecuentemente, pero por encima de esto tu tienen que tener la confianza de la gente para que crean en lo que les estas diciendo como vocero al sector, es lo suficientemente creíble. Pasan cosas, como que en Venezuela no hay Boletin Epidemioógico y este representa la publicación regular sobre la cual se hacen las estrategias o se planifica en función del número de casos que tiene determinado evento médico. Este boletin no existe desde hace tres años, así que oficialmente se dice “si estamos preparados”, pero dónde esta la información y no existe. Si se revisa la información de la Organización Panamericana de la Salud, hay varios casos sospechosos en el país y la pregunta es como es que la OPS tiene casos sospechosos y en Veneszuela el ente que tiene que conocerlos, los medicos que tienen que saber donde están los casos para mejorar su manejo, no saben donde están, entonces comienza con un problema de credibilidad que no nos hace bien en este momento”, señaló el galeno en la emisora FM 88.9.