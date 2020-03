VIDEO En los CDI de Barquisimeto también fallan los insumos y medicinas #4Mar

La ostentosa misión Barrio Adentro, promovida por el fallecido expresidente Hugo Chávez en conjunto con el régimen cubano, contempló en su segunda fase la construcción de numerosas estructuras para la atención médica, dotadas con tecnología de punta, llamadas Centros de Diagnóstico Integral (CDI). Aquellas instalaciones dieron un respiro a los congestionados hospitales de la ciudad hace aproximadamente 15 años, sin embargo en la actualidad también suponen un dolor de cabeza para los usuarios.

En un recorrido realizado por Elimpulso.com se evidenció que los CDI de los sectores Cruz Blanca, Bararida, El Jebe, Santa Isabel y San Jacinto tienen fallas en cuanto a la dotación de medicinas y material médico, sin mencionar las fallas en equipos de radiología, ecógrafos y laboratorios.

La falta de medicinas y material médico quirúrgico es una realidad que está presente en todos los niveles de centros médicos públicos de Barquisimeto. Y en estas instalaciones, que han sido bandera del régimen venezolano, suman más las angustias que las soluciones para los pacientes.

El señor Jesús Ángel Guevara contó que luego de que lo diagnosticaron en el CDI de San Jacinto, le sugirieron acudir al CDI Manuel Sánchez, ubicado en el sector Cruz Blanca, al este de la ciudad, pues allí sí podría encontrar alguna de sus medicinas. La búsqueda fue infructuosa, por lo que el hombre debe pagar el alto costo de antibióticos y antialérgicos para combatir su enfermedad.

Para Carmen Helena Sánchez, la situación no fue distinta, pues cuando llevó a su niña con asma para el CDI de Bararida, no pudieron atenderla por no tener insumos. Por eso acudió al Hospital Militar, donde sí la atendieron pero ella tuvo que comprar las medicinas para estabilizarla.

“Aquí funcionan la atención y los insumos para los hospitalizados con celulitis o diabetes. El área de consulta no tiene insumos y cierran a las cinco de la tarde, es decir, no hay servicio de emergencia cuando este centro estuvo apto para atender emergencias las 24 horas”, expresó la señora.

La situación en estos centros de salud sigue siendo precaria para atender la demanda de los barquisimetanos en materia de salud.