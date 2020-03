Juan Tirado, del Frente Amplio: Intento de magnicidio demuestra que el régimen tiembla

La movilización del próximo 10 de marzo será indetenible, porque tendrá como razón potencial el intento de magnicidio contra Juan Guaidó el sábado pasado en Barquisimeto, declaró el profesor Juan Tirado, coordinador político del Frente Amplio Venezuela Libre.

Ahora será masiva la participación de la gente, que ya está siendo invitada para la concentración que se hará ese día frente al Colegio de Médicos, en la avenida Vargas, de la capital larense, agregó el ex presidente del Consejo Legislativo.

El régimen tiene el control de la represión por la vía policial, militar y paramilitar, pero no nos van a atemorizar porque, tal como pasó el sábado, los propios habitantes del oeste de la ciudad nos brindaron su solidaridad, apoyo y refugio cuando los colectivos, dirigidos por funcionarios de alto nivel en la región, agredieron y robaron a indefensos ciudadanos y balearon el vehículo del legítimo presidente de Venezuela, reconocido por casi 60 países democráticos.

Los hechos ocurridos y conocidos por la población larense, así como de todo el país y en general por el mundo, nos dan más fuerza, más entusiasmo y la más firme decisión de seguir en la calle, protestando contra el régimen, y en busca del restablecimiento de la democracia.

Nosotros, el pueblo democrático, no tiene miedo, porque a pesar de la persecución, la violencia y la represión sin distingo alguno contra ciudadanos indefensos, la gente mantiene su lucha por un cambio, ya que no sólo estamos sufriendo una crisis nunca antes conocida, sino que estamos enfrentando una dictadura militarista temblorosa, que ya no cuenta con apoyo popular y sabe que sus días están contados.