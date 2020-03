Orlando Fernández Medina denuncia amenazas de muerte

El exparlamentario y exgobernador de Lara, Orlando Fernández Medina, declaró para Elimpulso.com, que además de las descalificaciones de Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información de Nicolás Maduro, ha recibido amenazas, a través de su celular, contra su integridad física y la de su familia.



Enaltecido

Las descalificaciones de Rodríguez (al llamarlo mentiroso, traidor y esquirol) proferidas por el psiquiatra perverso de la revolución castrochavistamadurista, “no me ofenden, me enaltecen”.

Quien es mentiroso es precisamente quien descalifica, agregó. A él y los que forman la comparsa de Maduro les duele mucho porque me he encargado de decir la verdad, desenmascarar las mentiras y desmontar los falsos positivos y las ollas que le atribuyen a la oposición.

No encuentran la forma de deshacerse del acto vil, cobarde y criminal que cometieron y en el cual, como está comprobado, utilizaron sujetos armados, enmascarados, lanzaron piedras y armas de fuego para amedrentar, agredir y aterrorizar a gente indefensa. Llegaron a colocarles pistolas a mujeres e intentaron asesinar a Juan Guaidó.

El detenido es de un colectivo

Lo más grave es que quieren montar un falso positivo, utilizando como detenido a un individuo que forma parte de los colectivos de Palavecino, denunció el dirigente.

Antes de eso, a mi me habían informado. muy temprano, que me iban a poner como el contratante, pero terminaron con la descalificación.

Y es muy sospechosa la actitud de estos sujetos, porque en el programa de Diosdado Cabello mostraron una fotografía, donde aparezco yo, precisamente en el momento en que estoy buscando la forma de agilizar el tránsito en el sector La Paz, para que no se entorpeciera la marcha de los manifestantes.

Ahora quieren ir hacia el equipo de Guaidó y culpar al coordinador de la gira de todo lo que pasó en el oeste de Barquisimeto, denunció durante la entrevista.



El Psuv llevó las armas

Orlando Fernández Medina comentó que ni el psiquiatra Rodríguez, ni Diosdado Cabello, se han referido a las declaraciones públicas hechas por Superlano, que son compartidas por muchos militantes del Psuv. El concejal declaró que fue ese partido el que llevó a la gente armada y responsabilizó al alcalde Luis Jonás Reyes y además afirmó que el presidente de Mercabar estaba metido en la operación.



Denuncia contra Chávez

En cuanto a ser llamado traidor y esquirol, cree que fue porque, según sus propias palabras, “estuvimos dentro del chavismo y empezamos a tener toda la información sobre lo que se tramaba en el régimen”.

Hace dieciocho años, refirió, yo denuncié que Hugo Chávez nos llevaba a una dictadura al estilo de Fidel Castro.

Alerta

Quiero alertar a la opinión pública, expresó Fernández Medina, que he sido objeto de amenazas en llamadas y mensajes de texto, no sólo a mi integridad física, sino a mi familia. Incluso,

ya se habla del cierre del programa Si se calla el Cantor. Sin embargo, no me asustan. Como dijo Guaidó, no van a poder. Ni las balas, ni las amenazas, ni la persecución, ni la cárcel,van a detener esta lucha por la libertad. Es un sueño al cual no voy a renunciar jamás.