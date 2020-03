Torrealba: Venezuela debe hacerle un gran reconocimiento a Tibisay Lucena #5Mar

Francisco Torrealba, constituyentista, afirmó este jueves que los venezolanos deberían hacerle un reconocimiento a la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, por garantizar la expresión de todos los ciudadanos.

“Toda Venezuela debería hacerle un gran reconocimiento a la rectora Tibisay Lucena que a pesar de enfermedades y problemas personales se ha sobrepuesto y garantizado la expresión de los ciudadanos y ciudadanas”, manifestó.

Torrealba aseguró que se “está manejando dejar al menos dos de los cinco rectores actuales en el nuevo CNE por el proceso de las venideras elecciones parlamentarias“.

“Se maneja, para no partir desde cero, porque cuando colocas a una persona en una responsabilidad para llevar un proceso complejo como una elección parlamentaria que es en todo el país, no es descartable y es recomendable que al menos un par de rectores se mantengan, de los cinco, dos, y los que vayan a venir, sean tres, de los principales, entonces no hay nada descartado, seguimos en las conversaciones”, puntualizó.