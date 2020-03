Gualberto Más y Rubi: Sector educativo participará en la movilización del #10Mar

Para manifestar por la violación de los derechos sindicales, laborales, la contratación colectiva y las leyes los gremios docentes y magisteriales estarán participando en la convocatoria que hiciera el Presidente del Parlamento y presidente interino de la República, Juan Guaido para este 10 de marzo, denominado Pliego Nacional de Conflicto.

La información la dio a conocer el Secretario General de Fetramagisterio, Gualberto Más y Rubí, quien indicó que los docentes tienen muchas razones para salir a reclamar sus derechos el próximo 10 de marzo.

“Nosotros en este momento no estamos convocando al educador que se encuentra fuera del país, ya que por supuesto no va a asistir, estamos convocando al educador noble, a este que sufre todos los días, que tiene prácticamente un trabajo de esclavo, el martes 10 la cita no es con un hombre, sino con una mujer llamada Venezuela, nosotros deseamos que el país vuelva a tener una educación de calidad, de allí que lo importante es la participación, lo importante es hacer un alto el martes e ir hasta la Asamblea Nacional para estar presentes durante la presentación del Pliego Nacional de Conflicto”, señaló el dirigente gremial.

Especial énfasis puso al referirse a la crisis educativa en Venezuela, indicando que es inimaginable para un venezolano, que tiene tiempo que no ha pasado por una escuela, ver el estado deplorable en que se encuentra.

“La situación del Plan de Alimentación Escolar es pésimo, y sobre todo preocupa que tenemos a los muchachos asistiendo a clases en forma intermitente; el educador muy desmotivado por

sus salarios miserables y sin protección social y para colmo de

males, en el interior del país, la interrupción eléctrica, y la falta de

servicios públicos, hace imposible dictar un clase magistral o una

clase donde el muchacho aprenda y obtenga un aprendizaje

significativo”.