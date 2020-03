Vizcarra confirma primer caso de coronavirus en Perú #6Mar

El presidente del Perú, Martín Vizcarra, confirmó el primer caso del coronavirus en esa nación sudamericana. En conferencia de prensa, Vizcarra indicó que se trata de un hombre de 25 años de haber estado en España, Francia y República Checa.

“Hemos dispuesto todas las medidas necesarias para enfrentar situación de este tipo. El Minsa lidera una estrategia en Lima y todo el país que se articula con el sector salud, las Fuerzas Armadas e instituciones y clínicas privadas”, señaló el mandatario peruano.

Indicó que se ha preparado un plan de preparación y respuesta ante la enfermedad, y que se activaron los protocolos en aeropuertos, así como terminales marítimos.

“Todas estas medidas cuentan con el respaldo del Consejo Nacional de Salud. Esta es una situación que debemos asumir con mucha serenidad, (…) vemos mantener la calma, confiar en nuestro sistema de salud”, dijo.

El jueves, la Red Prestacional Almenara de EsSalud informó que dos pacientes ingresaron al centro de salud Alfredo Piazza (Lince) y al Hospital Guillermo Almenara (La Victoria) presentando fiebre, dificultad respiratoria y otros malestares, siendo evaluados de inmediato por los médicos de turno.

Essalud indicó que se ha seguido el protocolo médico establecido y luego de la evaluación, los dos pacientes, una mujer y un hombre adultos, recibieron tratamiento farmacológico para controlar sus males, el cual vienen cumpliendo en sus respectivos domicilios.

Cabe destacar que esta es la nación suramericana que ha recibido más venezolanos desde que empezara la diáspora ocasionada por el régimen de Nicolás Maduro, después de Colombia. La mayoría de connacionales en Perú no cuenta con servicio de atención médica gratuita o seguro a través de Essalud, pues no está establecido que ese organismo preste atención médica a personas que no tengan DNI o Carnet de Extranjería.