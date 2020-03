Winston Cabas: Es posible que ocurra otro mega apagón #6Mar

Winston Cabas, presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica en el exilio, aseguró este viernes que es posible que ocurra otro mega apagón en Venezuela.

Cabas indicó que las termoeléctricas no funcionan y la corrupción sigue campeando en Corpoelec.

“Hoy las condiciones se mantienen y existe la posibilidad de que se presente un nuevo apagón porque no hay mantenimiento, no existen condiciones para una buena calidad de servicio, no hay combustible para que las centrales termoeléctricas funcionen correctamente y la corrupción sigue campeando en Corpoelec”, señaló.

Indicó que el régimen de Nicolás Maduro ha hecho caso omiso a las advertencias que se han hecho.

“Ese día, por falta de mantenimiento, la grama que por el descuido se convirtió en ramas y árboles, las ramas tocaron las líneas de transmisión en la subestación Magdalena, las líneas colapsaron, se fue una sobretensión a las turbinas del Guri y se produjo el Megaapagón”, recordó.