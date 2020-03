Son titulares sábado 7 de marzo de 2020 #7Mar

Algunas zonas de Caracas permanecen sin luz después de 24 horas

Ante llegada de apagones masivos a Caracas vecinos protestan en Corpoelec

BARINAS. TRUJILLO. TÁCHIRA, MÉRIDA. Varias zonas sin servicio eléctrico.

Hasta por 4 horas se prolongan las fallas eléctricas en el interior del país

Corpoelec: Investigan presunto acto de sabotaje contra sistema eléctrico el jueves 5 de marzo

A un año del apagón: Maracaibo marginada y sin electricidad

Empresa mexicana toma petróleo venezolano por intercambio de alimentos

Al menos 21 indígenas intoxicados por consumir yuca amarga en Apure

Denuncian a las FAES de doble crimen en el oeste de Caracas

Oposición ratifica que se movilizará el próximo #10Mar desde Chacao, tiene como punto de salida la plaza Juan Pablo II de Chacao, ubicada a pocos metros del centro Lindo en la avenida Francisco de Miranda.

Sector educativo participará en la movilización del 10F

Juan José Márquez, tío del presidente interinoJuan Guaido, cumple 25 días secuestrado por el régimen

Pizarro alerta a la ONU sobre el aislamiento severo de Roberto Marrero

Las afueras de la emergencia del Hospital Universitario están repletas de desechos clínicos

Diego Arria: ‘Reelección de Luis Almagro es fundamental para rescate de la libertad de Venezuela’

Patrullas del Sebin hostigan a Orlando Fernández, exgobernador de Lara,

El abandono operativo de empresas básicas incrementa los riesgos de accidentes laborales

Delcy Rodríguez anuncia campaña para denunciar impacto negativo de medidas de EEUU contra el

El legado de Chávez es un Estado criminal que forzó la salida de 5 millones de venezolanos

Informe anual de Amnistía Internacional revela que embarazo adolescente aumentó 65% en Venezuela.

Senador de EEUU Marco Rubio: “Vienen sanciones adicionales en contra de los cómplices del régimen de Maduro. Veremos más acciones en los próximos días. Si algo le pasa a Juan Guaidó, las repercusiones serán severas”

Reporte de Fe y Alegría: 7450 niños fueron dejados en Venezuela por padres que migraron

Corte IDH efectuará audiencia por las ejecuciones extrajudiciales en la masacre de Vista Hermosa

Maduro desató su paranoia por la inminente reunión entre Bolsonaro y Trump

Se registró fuerte incendio forestal en la Colonia Tovar

Hasta Bs. 6 millones cobran por servicio de aseo urbano a los comerciantes

Guaido presentará el Pliego Nacional de Conflicto este sábado #7Mar en la Ucab

Fe y Alegría se declara en emergencia educativa.

Gobierno inicia campaña comunicacional para rechazar decreto de EEUU

Freddy Bernal asegura que «por ahora» no meterán preso a Juan Guaidó

Asociación Civil Súmate sugiere renovar todos los cargos de rectores del CNE

Ingreso de divisas cayó 90,5% a causa de las medidas contra PDVSA

La FAES detuvo a 6 personas por tenencia de uranio en Carabobo

Trabajadores de CVG piden protección internacional por toma de sede sindical.

Corte-IDH hará audiencia por caso contra el Estado venezolano.

El presidente de PDV Marina, Oswaldo Vargas, detenido y escoltado sin esposas el viernes por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) para declarar.

“Veníamos denunciando que Oswaldo Vargas utilizaba los buques petroleros para tráfico de combustible”, dijo a Reuters Eudis Girot, uno de los directivos de la federación de trabajadores petroleros del país. “Se utiliza sobre todo el tanquero Negra Hipólita”, agregó tras aplaudir su detención.

Reservas internacionales suben US$ 189 millones y cierran en US$ 6.969 millones.

Petróleo venezolano se desploma – 7,53 $/Bl y cerró la semana en debajo de 40

Dólar: 73.224,15Bs/$ / Promedio Paralelo: 73.302,40Bs/$

Reservas: 6.969MM$

Cesta Venezolana: 39,57$

Las Bolsas sufren otra sacudida y el Ibex cae un 3,5% al cierre por el Coronavirus.

Casos de coronavirus en el mundo superaron la barrera de los 100 mil

Un total de 21 personas a bordo de un crucero varado en la costa de California, EEUU, están infectados con el coronavirus. El País: Temor en EEUU a que la expansión de la epidemia sea mayor que la que indican los datos oficiales.

Primer caso de coronavirus en el Vaticano

Ecuador sumó el jueves tres nuevos casos y se convirtió en el país con mayor número de contagiados de COVID-19 en América Latina al completar 13 desde el fin de semana

Presidente de Perú anuncia el primer caso de coronavirus en el país

Aerolínea alemana Lufthansa reducirá el 50% de sus vuelos por el coronavirus.

Cancelan reunión de embajadores de la Unión Europea como precaución ante el coronavirus

EEUU: Trump promulga presupuesto para combatir coronavirus

Organización Panamericana de la Salud enviará misión a Venezuela por temor al coronavirus

Aumentan a ocho los contagiados por coronavirus en Argentina, tras seis casos nuevos

Colombia anuncia nuevos controles preventivos contra el coronavirus en zona de frontera con Venezuela

Dólares en cuarentena: Billetes que regresan de Asia no circulan por período mínimo de siete días

Temor en EEUU a que la expansión del coronavirus sea mayor que la que indican los datos oficiales

Florida confirma los dos primeros muertos por coronavirus

Intenso sismo de magnitud 5,8 se registró en Costa Rica.

Piedad Córdoba vinculó a Zapatero con las minas del oro sangriento de Maduro.

“Pero ustedes cómo están haciendo, yo no lo logro entender. Se lo dije a Rodríguez Zapatero, yo no entiendo esto. Me dijo: a todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos y lo que no nos llega por nuestro lado, nos llega por acá”, declaró Córdoba.

Aerolíneas podrían perder $113.000 millones por impacto del coronavirus.

Tunez confirmó atentado fallido en embajada de EEUU

Obreros panameños marchan en demanda de empleos

Embajador Winston Flores: Es inmoral el apoyo de Rodríguez Zapatero a Evo Morales

Curazao pierde 250 toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela

Papa acepta renuncia de Cardenal francés implicado en abusos

Italia pide más desinfectantes, ahora lo más codiciado contra el coronavirus

Donald Trump cenará con Jair bolsonaro en su residencia privada de Florida

Grupo IDEA insta a gobiernos de la región apoyar reelección de Luis Almagro

Embajador Vecchio envió comunicación al bufete Amsterdam & Partners que decidió representar al dictador Maduro. “Les recordamos que su firma se aleja del verdadero espíritu de la Constitución, los principios de libertad y democracia. La Constitución no fue redactada para proteger a opresores…”

La Opep y Rusia no logran acuerdo para reducir la producción de crudo

El más grande alijo de droga en Belice llegó desde Venezuela en una narcoavioneta

Brasil reporta 31 fallecidos por intensas lluvias y aludes

Xiaomi desafía a Apple con nuevo reloj ‘todo en uno’

Plácido Domingo renuncia a cantar la ópera ‘Don Carlo’ en Londres en julio.

La caída en desgracia de Ronaldinho: nefastas inversiones, un embargo millonario y seis euros en su cuenta bancaria.

Caso Ronaldinho: Fiscalía detiene a dos mujeres que serían las titulares originales de los pasaportes

Venezolana Robeilys Peinado apunta a nuevos récords de cara a Tokio 2020

Venezuela sacó un punto en su serie de Copa Davis ante Nueva Zelanda

