María Corina Machado felicitó a las mujeres venezolanas por su lucha en tiempos difíciles

Le envío mi cariño a cada mujer venezolana en nuestro país y en cualquier parte del mundo. . Hoy vivimos horas oscuras y a las mujeres nos ha tocado vivirlo de una manera especialmente intensa y profundamente dolorosa: nuestras familias se separan, personas cercanas mueren y vemos cómo toda una generación de niños crecen sin tener acceso a vacunas, alimentación, educación; sin sus padres y martes para protegerlos y cada día que pasa son miles los niños que cruzan el umbral de daño irreparable en sus cuerpos, en su capacidad intelectual, en la posibilidad de desarrollar todo su potencial, y esta es nuestra urgencia. . Hoy sabemos que no hay otra opción que luchar con fuerza hasta que nuestras familias se reencuentren, y esos lazos y vínculos se mantengan. . Por eso, hoy sabemos que pese a este horror y dificultad, vamos a liberar a Venezuela de esta oscuridad, de la maldad y de la corrupción, que vamos a poner orden en nuestro país y que entonces, vamos a reunificar a nuestras familias. Todas: la tuya, la mía, y hacer una nación buena, luminosa y segura. Confiemos en nuestra fuerza y convicciones, en el ejemplo que hemos recibido de nuestras madres y el que le damos todos los días a nuestros hijos. . #Venezuela #8Mar