¿A quién favorece el incendio de los galpones?

En el incendio de los galpones del Consejo Nacional Electoral (CNE) , según la presidenta de esta organismo, Tibisay Lucena Ramírez, fueron destruidas, en apenas media hora, 49 mil 408 máquinas de votación, 400 boleta electrónicas, 22 mil 434 inversores de corriente, 127 mil membranas electrónicas, 49 mil 323 sistemas de autenticación integrada (captahuellas) y apenas se pudieron rescatar 452 máquinas de votación, 724 captahuellas y 24 servidores.

Casi inmediatamente al voraz fuego que destruyó, prácticamente, el sistema electoral, la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, denunció que fue un “sabotaje” de la derecha y a los Estados Unidos. Seguidamente apareció un video con unos sujetos no identificados, a quienes se le ven los ojos porque utilizando pasamontañas, diciendo que son siete los que cometieron el delito y que ya antes habían destruido instalaciones de la Cantv en Valencia. Hablan de que forman el Frente Patriota Venezolano.

Ahora surge la pregunta: ¿A quién favorece un incendio de esa naturaleza?

Esperar el dictamen de especialistas



El sociólogo Daniel Azuaje expresó que no tiene elementos de juicio para juzgar si es un montaje el video. O, como le gusta decir el régimen, si se trata de un “falso positivo”.

¿De qué estamos hablando?, se pregunta y responde seguidamente: Aparentemente, es un grupo de ultraderecha si se considera que es político; pero, no lo sabemos… Que haya terroristas es un riesgo que existe actualmente en cualquier parte del mundo. Pero, no me atrevería a formular hipótesis. Habría que esperar el dictamen de los especialistas en videos y de los criminalistas. Pero, hasta el momento, ninguno se ha pronunciado al respecto.

Ahora bien, un hecho de esta naturaleza si no se realizan elecciones con el sistema electrónico, beneficiaría al régimen, por cuanto un proceso electoral manual, no tendría vigilancia suficiente y sería más fácil de manipular.



La ventaja sería la del régimen

El Dr. Carlos Raúl Hernández, profesor de sociología de la Universidad Central de Venezuela, expresa que no hay suficientes elementos para hacer un jui8cio sobre lo que ha pasado. Al momento no tiene verificación.

El problema está en que los radicales de ambas partes -tanto el régimen como la oposición- pueden estar interesadas.

Al régimen, el sistema manual lo favorece. El eléctronico, a pesar de la falta de testigos de mesa que tenga la oposición, es mucho más confiable. Si se destruye el digital, indudablemente, en un proceso manual tiene enormes ventajas el régimen.

Ahora, hay sectores extremistas de la oposición que están empeñados en boicotear las elecciones parlamentarias y pudieran asumir una operación, como la denominada Sodoma que dice haber cometido en un video un supuesto frente patriota.

Claro está, en una operación terrorista es difícil identificar a quienes la llevan a cabo. Habrá que esperar el correr de los días para tener una información que nos aclare los hechos.



El responsable es el régimen



Para el Dr. Rafael Simón Jiménez, historiador, docente universitario, ex parlamentario y analista político, hay que responsabilizar de ese incendio al régimen, porque un material tan costoso como el que había en los galpones del CNE, tiene que ser objeto de seguridad y no estar expuesto a ningún sabotaje.

En cuanto a la pregunta: ¿a quién beneficia? Lamentablemente, sectores de la oposición, han levantado la idea de que con el sistema electrónico puede hacer fraude. Yo fuí representante del Movimiento al Socialismo ante el CNE, durante los años 1998 y 1999, y puedo afirmar que el sistema electoral automatizado es absolutamente seguro. El fraude es cometido en la mesa.

Equivocadamente, sectores opositores han venido planteando elecciones manuales. Pero, si se hacen de esta manera, el robo y el escamoteo de votos que haría el régimen sería horroroso.

Ahora se presenta el problema de dónde va a salir el dinero para reemplazar el sistema automatizado, que a los precios de ahora son extremadamente costosos y existen cien prioridades por encima del asunto electoral. Hay que esperar que el tiempo permita esclarecer qué fue realmente lo que pasó en los galpones de las filas de Mariches.