Guaidó: No le vamos a dar el gusto a la dictadura de generar violencia, quedó claro que aquí no hay miedo #10Mar

Pasadas las 12:00 del mediodía de este martes, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llegó a la concentración en Caracas para respaldar Pliego Nacional de Conflicto.

“No le vamos a dar el gusto a la dictadura de generar violencia, quedó claro de que aquí no hay miedo, estamos juntos. El presidente y los los diputados iremos al frente para protegernos todos. No vamos a caer en provocaciones, el objetivo es reencontrarnos las calles, como la mayoría que somos, y que la AN apruebe el Pliego Nacional de Conflicto“, dijo Guaidó en un megáfono montado en un vehículo.

En plena movilización, el presidente Guaidó se refirió a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes interceptaron la manifestación hacia la Asamblea Nacional.

“Hoy hemos cumplido nuestros objetivos, somos mayoría Venezuela, ustedes igual que todos nosotros tienen hambre, hoy todos nosotros somos una sola lucha”, precisó.