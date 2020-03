Dispersan movilización de factores democráticos en Caracas #10Mar

View this post on Instagram

La manifestación que se está llevando a cabo en Caracas debido a la convocatoria dada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó @jguaido, está siendo reprimida por parte de los funcionarios militares del Estado. . Guaidó se acercó al piquete colocado en el camino de la marcha, y se refirió a los funcionarios pidiéndoles que dieran paso a los manifestantes, ya que al acatar las órdenes del chavismo, estarían siendo cómplices de la dictadura. . Seguidamente, los funcionarios del Estado comenzaron a disparar perdigones a los manifestantes y lanzaron bómbas lacrimógenas, lo cual dispersó la manifestación. . Cabe destacar que la represión ha ido incrementando con el pasar de los minutos, luego de un gran despliegue de motorizados del Estado, quienes disparan a los presentes. . Texto: José Enrique Arévalo Video y fotos: Tal Cual Lea más detalles en www.elimpulso.com