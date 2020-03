Macario González: El derecho constitucional a la protesta es violentado por la dictadura

El artículo 68 sobre el ejercicio del derecho constitucional a la protesta, en Venezuela es irrespetado por el régimen y siempre tiene como respuesta, la represión o más tarde con persecución en contra de los diputados o de las personas que mantienen una lucha política y democratica en el país.

La afirmación la formula el diputado Macario González, coordinador del Bloque Parlamentario del estado Lara, al ser consultado en torno a la detención de tres parlamentarios, ocurrida el día martes 10 de marzo, luego de la manifestación convocada por Juan Guaido, la cual culminó en una sesión de la Asamblea Nacional, en la Plaza Alfredo Sadel, en Las Mercedes, donde fue aprobado el Pliego Nacional de Conflictos.

La norma que en forma recurrente violenta el régimen establece:

Artículo 68. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas.

González explicó que la detención de los diputados Angel Torres, Sandra Castillo y Renzo Prieto, por parte de los cuerpos de seguridad seguramente tenía como objetivos, silenciar, opacar y restar el impacto del éxito de la jornada política de ayer en la mañana, bajo el criterio de que una noticia opaca a la otra y creo que, de acuerdo con mi criterio eso fue lo que ocurrió.

“Recuerden que en horas de la mañana, a través de los medios y de las redes sociales, el tema era la repuesta de la gente ante la convocatoria de Juan Guaidó a la movilización, a protestar y a reclamar por sus derechos vulnerados por el régimen, mientras que en horas de la tarde lo que se observó fue el tema del allanamiento al The Hotel, donde estaban instalados los diputados, y realmente fue una acción política, allí no había nada que buscar yo estuve como diputado, observando las habitaciones que fueron revisadas, inspeccionadas o allanadas, por cierto sinn orden judicial y allí no encontraron ni una caja de fósforos, ni una hojilla, de allí se llevaron al diputado Ángel Torres, de Lara por cierto; a la diputada Sandra Castillo, de Portuguesa a quienes liberaron posteriormente, y a Renzo Prieto a quien mantienen desaparecido, ya que hay un juicio contra él y es más facil justificar la razón de esa acción”., señaló el diútado González.

El legislador calificó la acción de los cuerpo de seguridad como “ilegal y arbitraria”, insistiendo en que no encontraron absolutamente nada en sus habitaciones,indicando que es un hecho lamentable, que demuestra el ejercicio del derecho constitucional a la protesta.

González señaló que la Asamblea Nacional esta exigiendo la inmediata libertad de Gilber Caro, Juan Requesens, Roberto Marrero, Renzo Prieto, Juan José Márquez, ya que son detenciones absolutamente arbitrarias.

“El régimen de la boca para afuera señala que en el país se respetan los derechos humanos, cuando la verdad verdadera es que la dictadura no soporta la disidencia y no soporta que alguien como Guaidó este movilizando al país para exigir que por la vía del voto se puede tener un gobierno legítimo nacional y además el resto de las demás instancias de la soberanía popular se ejerzan libremente, no estamos luchando con armas, sino que se esta haciendo con argumentos y razonando nuestras posiciones”, afirmó el parlamentario en Fedecámaras Radio.