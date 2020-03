Tarifas de aseo urbano entre 1.200 y 62 mil dólares para los comerciantes en Lara

Este miércoles se efectuó un encuentro de empresarios y personalidades involucradas en la actividad comercial e industrial en Barquisimeto, en la sede de la Cámara de Industriales del estado Lara a propósito de la preocupación que hay en el gremio sobre el cobro excesivo que está aplicando la empresa Fospuca encargada de la recolección de desechos sólidos en el municipio Iribarren.

La reunión extraordinaria tuvo la presencia masiva de representantes de diferentes empresas afiliadas a Fedecámaras, Capmil, Cámara de Industriales del estado Lara, así como también de la Cámara de Comercio de la entidad, quienes tuvieron la oportunidad de plantear su preocupación ante las autoridades del Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario de Barquisimeto (Imaubar) y la empresa Fospuca quienes fueron invitadas a esta asamblea extraordinaria.

Previo al encuentro entre los diferentes empresarios con los representantes del ente municipal del aseo urbano, hubo una reunión donde todos dieron sus diferentes puntos de vista a la problemática que representa el cobro excesivo que fue fijado en las mensualidades de los meses Enero y Febrero.

Algunas empresas denunciaron que el cobro del mes de febrero fue de 1.200 dólares americanos, sin embargo, llamó la atención el cobro del servicio de aseo urbano que percibieron algunos centros comerciales de la ciudad. Las cifras rondaron entre los 30 mil y los 62 mil dólares americanos.

Empresas que no generan basura deben pagar igual el servicio

Representantes de empresas relataron los diferentes casos que causan preocupación en referencia al cobro del servicio. Entre las principales interrogantes que formularon a la empresa Fospuca e Imaubar fue el criterio que usaron para llegar al cobro de más de mil dólares a algunas empresa que ni siquiera generan basura.

La representante de una empresa que pidió el anonimato tanto propio como el de su negocio, por temor a represalias, indicó que no genera basura porque todos los desechos sólidos son adquiridos por otras empresa para reutilizarlos. “Fuimos a las oficinas de Fospuca a plantear nuestra situación pues nos parece que nos están cobrando una cifra que no se adapta a nuestra realidad. Tenemos 45 años trabajando en el mismo sitio, quizás ahora con menor proporción que antes por la misma situación del país y nunca hemos pagado el aseo porque no generamos basura. Fospuca nos dijo que sí debemos pagar, entonces cuál es el criterio para cobrar”, se preguntó.

Imaubar prometió cesar las amenazas de Fospuca vía telefónica

El presidente de Imaubar, Frank Sánchez agradeció la invitación y se mostró complacido por la receptividad de los empresarios ante el número de personas presentes en el auditorio de la Cámara de Industriales.

Sánchez indicó que las tarifas serán estudiadas nuevamente y cada caso será revisado pues si hay algún error en el cobro del servicio del aseo urbano, será corregido.

Asimismo se comprometió a interceder por los empresarios ante la empresa Fospuca por las denuncias que se formularon durante la reunión, sobre las presuntas llamadas telefónicas que han recibido algunos comercios por parte de la empresa recolectora de basura, sobre sanciones si no cancelaban sus facturas pendientes.

Frank Sánchez invitó a los empresarios morosos a ponerse al día en el servicio por lo menos en las facturas del 2019, pues indicó que solo el 15% de los empresarios censados ha pagado el servicio.

La conclusión de este primera reunión entre ambas partes fue establecer una mesa de negociación entre las diferentes cámaras empresariales que hacen vida y la ciudad, Fospuca e Imaubar para llegar a acuerdos sobre el cobro del servicio de aseo urbano. Sánchez propuso que la primera reunión se realice en la sede de Imaubar el próximo lunes con la participación de representantes de cada cámara y grupos empresariales. Allí se presentarán las diferentes dudas y alternativas del sector sobre el cobro de tarifas del aseo urbano.