InfografíaIMP Emergencia Permanente #13Mar

Nicolás Maduro decretó la "emergencia permanente" en el sistema de salud para luchar contra la pandemia del coronavirus. . Aunque aseguró que todavía no teníamos casos de coronavirus registrados, comentó que estaba preocupado, porque la pandemia estaba rodeando al país. . También dijo aplicar varias medidas para tratar de evitar a este virus, entre las cuales destacan la suspensión de los vuelos comerciales con Europa y Colombia, así como la prohibición de actividades y el cierre de cualquier espacio que pueda aglomerar personas. . Las fronteras son un tema que sigue en estudio, si bien están “acordonadas” para un paso restringido, no se descarta el cierre total. Sobre este asunto ya las autoridades colombianas obligan a cruzar el Puente Internacional Simón Bolívar, entre ambos países, a usar mascarillas y a desinfectarse las manos. . Y mientras avanzan los acontecimientos, el Ministerio de Educación está evaluando la posibilidad de cerrar los planteles educativos e impartir clases a través de plataformas digitales. . Infografía: Omar David Suárez . . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Pandemia #Salud #Maduro #Nicolás #Coronavirus #Covid #Covid19 #China #Italia #Europa #Asia #América #America #Enfermedad #Infección #Health #InfografíaIMP #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Noticias #News #Información #ElImpulso #12mar