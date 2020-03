InfografíaIMP Infectados #13Mar

View this post on Instagram

La pandemia del Covid-19, mejor conocido como coronavirus, ha impactado por su rápido contagio, y por la imposibilidad existente hasta ahora para controlarlo. . Pero, a pesar de su reciente reasignación, los expertos insisten en que el grado de mortalidad es bastante bajo comparado con otros virus y muy inferior si lo contrastamos con pandemias. . En China, epicentro del virus, han muerto 3.056 personas, pero solo representan el 3.9% de los infectados. De esa población más del 76% (61.570 de los 80.956) se ha recuperado y solo el 20% restante continua en supervisión médica con cuadros estables. . La Organización Mundial de la Salud, recomienda a los países a los que el virus está llegando, informar con rapidez cualquier caso positivo y tomar las medidas sanitarias necesarias para controlar la propagación.