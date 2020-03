Presidente Guaidó implementará medidas ante Covid-19 #13Mar

Mientras los barquisimetanos pasaban por un apagón que oscureció la ciudad en sus cuatro puntos cardinales durante al menos 3 horas, el presidente encargado Juan Guaidó se pronuncio en referencia a la emergencia mundial ocasionada por el coronavirus Cocido-19, a la que no escapa Venezuela.

“Venezuela es uno de los países más vulnerables ante un brote de Coronavirus debido la emergencia humanitaria compleja que hemos denunciado durante años. Eso nos expone mucho más, y por eso, vamos a tomar medidas“, dijo Guaidó en un vídeo difundido a través de las redes sociales.

Guaidó dejó claro que aunque por la emergencia y el estado de conmoción causado por el coronavirus por la misma vulnerabilidad que vive Venezuela ante la situación de decadencia del sector salud, la protesta activa de los venezolanos no cesará. Por ello invito a todos los connacionales a estar pendientes a los anuncios que hará la presidencia encargada a través a los canales dispuestos por el Centro Nacional de Comunicaciones.

“El 10 de marzo, Venezuela demostró estar decidida a cumplir su rol en la agenda de lucha que trazamos con nuestros aliados. Pero la amenaza de esta pandemia nos obliga a redefinir responsablemente las convocatorias de calle, sin suspender la lucha por la democracia“, aseguró el Presidente (E).

Juan Guaidó ofreció la “capacidad de interlocución con el mundo y las organizaciones internacionales de salud para solicitar apoyo a nuestro destruido sistema hospitalario. Damos las instrucciones para construir un espacio humanitario real con mecanismos efectivos de atención”.

El Presidente (E) aseguró que el sistema de salud no ha sido afectado nunca por alguna sanción económico, pues no ha habido bloqueo para comprar medicinas.

“He instruido a nuestros embajadores a la articulación con los gobiernos del mundo. Aclaro que el sector salud nunca ha sido bloqueado por sanciones, como se evidencia con las vacunas de los Programas Especiales de Sarampión y Difteria de 2019 y 2020, financiados por USAID“.

El Gobierno Interino conformó una Comisión de Expertos en Salud “constituida por reconocidos especialistas en el área de salud para el manejo de esta crisis”.

Está comisión está conformada por médicos especialistas en distintas areas.

“Hemos hablado con nuestros aliados y socios para financiar, a través de los organismos multilaterales (ONU) kits de prevención. Ratifico que haremos lo que tengamos que hacer para ejercer nuestra responsabilidad en este momento”. Informó Guaidó al tiempo que invitó a los venezolanos a estar atentos a los próximos anuncios.