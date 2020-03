Infectado de coronavirus estuvo en Carora #14Mar

Carlos Gabaldón Vivas (52), confirmado este viernes en el estado Miranda con coronavirus, y quien ingresó a Venezuela proveniente de España en el vuelo de Iberia 6673, también estuvo de visita en la ciudad de Carora, acompañado con un grupo de trabajadores de Bodegas Pomar, concretamente en el Club Torres, ubicado en la Zona Colonial, donde tuvo un ameno compartir.

Al conocerse la noticia sobre este caso, inmediatamente se encendieron comentarios en la capital torrense por las repercusiones de salud que pudieran derivarse para la población.

Las redes sociales no cesaron y las dudas no se hicieron esperar respecto a qué lugar visitó esta persona. En este sentido, se colgó en las redes sociales un comunicado, representando por el ciudadano Oscar Álvarez, presidente del Club Torres, en el que se fija posición de este hecho.

“Motivado a la gran información circulada por las redes el día de hoy, referente a un caso de una persona a quien le diagnosticaron positivo con el coronavirus y que, estuvo de manera asintomática en nuestras instalaciones visitándonos como turista podemos informar seriamente que: Ciertamente el señor estuvo en las instalaciones del club donde consumieron solamente pasapalos. Nos hemos comunicado con nuestro asesor en materia de salud el doctor Antonio Ferranteli, quien hizo una amplia investigación con los ejecutivos de Bodegas Pomar quienes confirmaron que el paciente se encuentra hospitalizado por medidas de precaución y presentó algunos de los síntomas de manera leve. A su vez, afirman que por el tiempo transcurrido ya Torres está fuera de algún tipo de riego, al menos que se presente algún otro caso. Podemos añadir que ninguna persona que estuvo en contacto directo con este señor (ni del personal de Pomar, ni personal del club, ni otros turistas que lo acompañaron) ha presentado signos de haberse contagiado. Nos comenta nuestro asesor que en la ciudad de Carora no se ha presentado ningún caso relacionado con este virus y que ya tanto la policlínica Carora como los demás centros asistenciales están adquiriendo los kits para la detección y tratamiento. Por ahora no se cuenta con ellos pero se están haciendo las gestiones pertinentes. No caigamos en pánico. Si bien es cierto que el coronavirus lo han calificado como enfermedad en la mayoría de los casos se presenta incluso de manera asintomática y generalmente afecta en mayor proporción a personas de la tercera edad, y es por esto que les pedimos encarecidamente que asumamos todas las medidas de seguridad para resguardar a nuestros mayores de esta enfermedad. El club está tomando medidas adicionales para prevenir el virus, como lo es desinfección con cloro y suministrar antibacterial en los baños a partir de mañana. Todo aquel que presente síntomas, debe dirigirse al centro asistencial más cercano y comunicarnos para poder accionar con medidas más drásticas con tiempo. Me despido de ustedes no sin antes invitarlos a que busquen mayor información sobre la prevención y tratamiento de este virus. Cuidarnos es labor de todos”, manifestó.