Médicos ofrecen ayuda a venezolanos a través de RRSS promoviendo #YoMeQuedoEnCasa

Muchos mensajes a través de las redes sociales se han publicado a raíz de la reventa de tapabocas y otros insumos necesarios para la lucha contra el coronavirus Covid-19. Tuiteros venezolanos destacaron que lo peor del venezolano sale a relucir en tiempos de contingencia.

Sin embargo también en las redes sociales han salido muestras de que los buenos siempre son más. Decenas de médicos, psicólogos y otras personas involucradas con el sector salud, se han ofrecido para ayudar a través de las mismas plataformas digitales a quienes necesiten alguna consulta que no sea de emergencia, esto con la idea de evitar que las personas salgan de su casa por cosas que puedan ser fáciles de tratar.

Tal es el caso de las doctoras Annie Echeverría e Ibelice Aguilar ambas galenas graduadas de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Ambas emprendieron una campaña por separado de ayudar y aclarar las dudas que los usuarios de las redes sociales tengan con respecto al coronavirus Covid-19, cómo se transmite y las maneras de prevenirlo. Asimismo están a la orden de cualquier usuario en redes sociales que tenga alguna duda o consulta acerca de alguna patología que no amerite una emergencia, esto con la idea de ayudar a la gente a que no salga de sus casas si no es necesario.

“Solo el simple hecho de servir a otros y promover el quedarte en casa”, explica Echevarria a Elimpulso.com que fue el primer motivo por el cual emprendió esta campaña informativa y de ayuda.

Por su parte Ibelice Aguilar dijo que es importante que todos los venezolanos sepan todo lo concerniente acerca del Covid-19, además que todos los usuarios “sepan que nuestro sistema de salud no está preparado para un virus que se propaga tan rápido. No tenemos ni el personal, ni los insumos, ni la infraestructura”.

Ambas coinciden que lo primordial de acatar todas las recomendaciones es quedarse en casa.

Quedarse en casa es la mejor opción

Annie Echevarría a través de su cuenta en la red social Instagram (@annieliciouss) emprendió esta campaña consciente de todo el riesgo que tienen los venezolanos por la vulnerabilidad que da el precario sistema de salud en todo el país.

“Mientras la gente no haga conciencia del peligro real que implica, estamos ante un riesgo de descontrol gigantesco. El problema está en que si sales te expones al virus y al llegar a casa expones a tu familia quienes te están esperando. Ese es el problema real sobre el Covid-19”, dijo Echevarría.

Echevarría aseguró que es vital que todos los venezolanos acaten la cuarentena.

Asimismo advirtió que no todo lo que se dice en las redes sociales es cierto acerca del coronavirus Covid-19. “Si bien es cierto que hay cuentas que se han dedicado solo a publicar memes y a desinformar, también estamos los que queremos informar y ayudar a no contribuir con la alarma innecesaria, ni promover las compras nerviosas. La idea no es implementar el terror, si no informar”, comentó Echeverría.

La Dra. Annie Echeverría quien labora en Acarigua, estado Portuguesa dijo que el problema es real y en Venezuela se debe tomar aun más en serio “ya que el sistema de salud es precario y no está capacitado para manejar una situación de la magnitud que ha alcanzado esta alerta por coronavirus. No hay cama en los hospitales, los cupos en UCI son mínimos, los ventiladores respiratorios son escasos, no hay insumos y pare usted de contar. Los pocos recursos que hay, son insuficientes para toda la población si hicieran caso omiso de las medidas preventivas que han dado organismos como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud.

La población de riesgo es la prioridad

La Dra. Ibelice Aguilar a través de sus redes sociales trata de concienciar a los usuarios del uso centros asistenciales y los pacientes que deben tener prioridad y mayor cuidado ante el coronavirus Covid-19.

Aguilar recomienda hacer un uso consciente de los hospitales y ambulatorios a nivel nacional ya que la falta de médicos, enfermeras, insumos y otra cantidad de recursos podría ocasionar el colapso del sistema de salud.

“¿Cuándo debo acudir a un centro de salud? Si tengo síntomas respiratorios y soy adulto mayor y/o tengo una enfermedad de base. Si soy menor o adulto joven debo acudir cuando tenga dificultad para respirar y fiebre alta mayor a 39 u otro síntoma que ponga en riesgo la vida. La gente debe tener presente que la prioridad es la población de riesgo”, aseguró la Dra. Aguilar.