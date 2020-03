Guerra: FMI no reconoce ni a Maduro ni a Guaidó #17Mar

A través de su cuenta en Twitter, el diputado ante la Asamblea Nacional, José Guerra aseguró que el Fondo Monetario Internacional va a requerir la aprobación del parlamento nacional legitimo si desea aprobar el prestamos solicitado por el régimen de Nicolás Maduro.

“Sobre el préstamo por $ 5.000 millones que el régimen le pide al FMI. 1. No lo veo posible porque el FMI no reconoce ni a Maduro ni a Guaidó. 2. Para cualquier endeudamiento el FMI va a requerir la aprobación de la AN legítima y a esa si la reconoce el FMI. Lo demás es cuento”, afirmó Guerra vía Twitter.

Guerra puntualizó que el régimen entregó el sistema de salud a los cubanos y precisó que durante la gestión del expresidente Hugo Chávez sus ministros robaron millones de dólares.

“Un momento. Ustedes han dispuesto en 20 años de 1 billón de $ por ingreso petrolero. Les entregaron sistema de salud a los cubanos para hacer negocio. Eugenia Sader y otros ministros de Salud robaron millones de $. Dijeron que tenían el mejor sistema de salud. Ustedes son unos farsantes”, resaltó Guerra.

