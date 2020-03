Régimen solicita $ 5 mil millones a FMI para contener el coronavirus en Venezuela #17Mar

Este martes el canciller del régimen de Nicolás Maduro informó sobre la solicitud que le hicieran al Fondo Monetario Internacional por 5 mil millones de dólares para contener el coronavirus Covid-19.

“El Presidente @NicolasMaduro ha solicitado formalmente financiamiento por $ 5 millones al Fondo Monetario Internacional para fortalecer la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud durante la contingencia por el #COVIDー19. Otra acción oportuna para proteger a las personas”, dijo Arreaza a través de su cuenta en Twitter.

President @NicolasMaduro has formally requested financing for $5 million to the International Monetary Fund to strengthen the response capacity of our health system during the #COVIDー19 contingency. Another timely action to protect the people. pic.twitter.com/UAX0DJ6McS

