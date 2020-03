AvanceIMP Sector alimentario tiene prioridad para abastecimiento de gasolina en Lara

View this post on Instagram

#AvanceIMP El equipo periodístico de ElImpulso.com se trasladó a la estación de servicio La Campiña ubicado en el municipio Palavecino, y pudo constatar que este jueves estarán abasteciendo al sector alimentario, uno de los priorizados ante el decreto de cuarentena tras la llegada del COVID-19 a Venezuela. . Las autoridades encargadas de esta bomba de gasolina informaron que el día miércoles brindaron atención al area de salud, sin embargo, a escasos metros del sitio un grupo de médicos señalaron que el día de ayer no lograron abastecer sus vehículos de combustible por una falla eléctrica, por lo que se encuentran a la espera de llenar sus tanques. . Texto: Enrique Suárez Cámara: Luis Miguel Rodríguez . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Gasolina #FaltaDeCombustible #Covid19 #Coronavirus #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Información #News #Noticias #ElImpulso #19Mar