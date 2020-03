Maryolga Girán: El gobierno debe llamar a una negociación tripartita para enfrentar crisis del Covid-19

La implementación de acuerdos tripartitos entre el Gobierno, los empresarios o empleadores y los trabajadores, para buscar fórmulas que permitan afrontar la situación de emergencia planteada por el Coronavirus, tomando las decisiones y aplicando políticas que reduzcan el impacto negativo de la paralización de las actividades.

El pronunciamiento lo hace Maryolga Girán, abogada especializada en derecho laboral y presidenta de la Comisión Laboral de la Confederación de Industriales de Venezuela (Conindustria), al ser consultada en torno a la situación planteada en estos momentos con las últimas medidas adoptadas por el Ejecutivo ante la llegada del Covid-19.

Señala que si nos atenemos al texto del decreto de Emergencia para enfrentar el coronavirus, allí se habla de una suspensión de la relación de trabajo, afrmando que cuando esto se plantea no se necesita ningun condicionamiento para determinar como se va a sostener esa suspensión, entonces hay que recurrir a lo que dice la Ley del Trabajo con respecto a la misma y la mayoria de los abogados están de acuerdo en que la norma establece que el trabajador no esta obligado a prestar el servicio ni el patrono a pagar el salario, entonces lo que opera es que el trabajador se va para su casa sin salario, explicó.

“Pero como estamos ante una situación inédita que aún en países mucho más desarrollados han tenido que recurrir a medidas extraordinarias para poder enfrentar eso, las empresas en ausencia de una política pública, están tratando de hacer el mejor esfuerzo para enviar a la gente a su casa y tratar de pagar, no solamente el salario, sino todos los beneficios adicionales que conlleva la prestación del servicio; el problema es que no se esta produciendo, no se esta recibiendo materia prima, por supuesto los trabajadores no están asistiendo, no hay reservas de producción porque este es un país donde la producción ha caído a niveles menores al 20% de la capacidad instalada, entonces ¿hasta cuando las empresas van a tener flujo de caja para sostener el pago de una nómina sin producir y sin vender, este es el gran problema y el gran reto que tenemos por delante”, afirmó Girán.

Recordó que otros países han implementado medidas extrardonarias y aportado los recursos para paliar esta situación; mientras que en el Venezuela lo que se ha decidido es que se aumento la Unidad Tributaria, se recuerda el pago del Impuesto Sobre la Renta ante del 30 de marzo, cuando ni siquiera hay agencias bancarias disponibles para pagar el tributo.

Es necesario llegar a acuerdos

Ante los escenarios que existen, se impone llegar a acuerdos y estos no pueden ser unilaterales, tienen que ser tripartitos, indicando que el sector privado ha insistido durante años, que tiene que haber una relación de counicación constante, en calidad y de respeto entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores.

“En estos momentos, más que nunca es necesario ese acuerdo, hay que sentarse a acordar cuales son esas medidas extraordinarias, porque pareciera que el gobierno no esta en capacidad de prestar auxilio a la ciudadanía, porque el hecho de haber recurrido a solicitar un préstamo al Fondo Monetario de US$ 5.000 millones nos hace pensar de que no dispone de la capacidad de pago suficiente para prestar auxilio a los ciudadanos; por otra parte, los trabajadores no se pueden dejar sin ningún tipo de ingresos, porque si no los mata el coronavirus los va a matar el hambre, y los empresarios de donde van a sacar flujo de caja cuando ni siquiera están en capacidad de poder pagar el receso porque no hay préstamos bancarios, no hay acceso a la banca, todo esta cercado; la respuesta está en que el gobierno llame a una negociación tripartita, ya se lo han solicitado tanto Conindustria, Consecomercio, Cavidea, pero es necesario llegar a un acuerdo y a un consenso nacional entre nosotros, para escucharnos en lo fundamental”, afirmó.

Advierte que entre las medidas a considerar, las de carácter fiscal serían fundamentales; evitar la competencia desleal de las importaciones de productos terminados sin aranceles, lo que acaba con la industria nacional; bajar las presiones de las fiscalizaciones que lo que hacen es sofocar la producción de las empresas, indicando que estos serian los principales aportes, insistiendo en que lo fundamental es escucharnos para que entre las tres patas de la mesa, poder encontrar la solución y ver que están haciendo otros países como Alemania, Italia, España países que tienen el musculo financiero para hacer estos aportes; admitiendo que la situación en Venezuela es distinta, no hay red hispitalaria, una pobreza del 83%, tenemos hiperinflación y una baja en la producción, indicando que están compendiados en nuestro país, una serie de elementos y circunstancias que agravan la situación y que no están presentes en otros países, dijo Giran en entrevista radial.