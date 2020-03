Hoteles y posadas deben monitorear el estado de salud de hospedados

El protocolo de seguridad desarrollado en todo el territorio nacional para regular la circulación de personas en la calle, y entre estados, a fin de evitar la propagación del Covid-19, que hasta el jueves registraba 42 casos confirmados en Venezuela, ha activado las alarmas no solo en el transporte público, aéreo y marítimo, sino también en el sector hotelero.

Según el presidente de la Corporación de Turismo de Anzoátegui (Coranztur), Gilberto Román, la Asociación de Hoteles de la entidad está haciendo un monitoreo de la salud de los hospedados para detectar sintomatologías similares a las del coronavirus y comunicárselos a las autoridades sanitarias con el objetivo de realizarles estudios médicos. Informó que hasta los momentos no han reportado ninguna sospecha.

Aseguró que se han redoblado las medidas de higiene y el uso de indumentarias de protección para todos los empleados.

Manifestó que “la cámara hotelera está haciendo su mejor esfuerzo para mantenerse en funcionamiento y brindarles servicio de calidad a quienes deban pasar la cuarentena en hospedajes, pese a los resultados poco alentadores que dejaron las últimas temporadas vacacionales”.

Sostuvo que aunque no han iniciado conversaciones con dueños de posadas, en estos recintos también se deberían activar los protocolos de seguridad de inmediato.

Responsabilidad

La autoridad de la organización recordó que las medidas de restricción en la movilización, a través de la cuarentena decretada por el presidente Nicolás Maduro, deben tomarse con responsabilidad para evitar que aumente el número de contagios como sucedió en otros países.

“Que estén suspendidas las actividades laborales y escolares no quiere decir que haya vacaciones, no se debe acudir a espacios públicos. La cuarentena significa quedarse en casa, lo recomendable es que un solo miembro de la familia salga a hacer compras si es necesario, que use mascarillas y que al llegar cumpla con el lavado de manos y demás normas de prevención. Hay que mantener el nivel de conciencia”, recomendó.

Recordó que debido a la circulación restringida, que se está aplicando, solo deben movilizarse quienes se dirijan a sus trabajos, por lo que también exhorto a los patronos a entregar identificaciones, dotar equipos de protección e insumos de higiene, dependiendo del área de desempeño, a fin de honrar y asegurar al talento humano que hace funcionar cada institución.

Lea más en www.eltiempo.com.ve