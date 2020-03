OPINIÓN Decir la verdad para conseguir la libertad y formar líderes de relevo: Test ideológico-político de Nolan #22Mar

SI Ud. coloca el siguiente link: http://www.testpolitico.com/ conseguirá lo siguiente:

• Este test político le permite localizar su ideología en el Diagrama de Nolan.

• El Diagrama de Nolan va más allá de la tradicional y ambigua división entre izquierda y derecha, desdoblando el espectro político en dos dimensiones: la social, y la económica.

• Descubra en unos pocos minutos su ubicación en el Diagrama de Nolan realizando este sencillo test político de 20 preguntas.

Presione en: Realizar el test

Instrucciones: Cada cuestión tiene tres posibles opiniones al respecto:

• Escoja aquella con la que se identifica.

• Si no se identifica con ninguna, escoja aquella con la que se esté en mayor acuerdo.

• Si no está de acuerdo con ninguna, escoja aquélla con la que se encuentre en menor desacuerdo.

• Si aun así no logra decidirse, siempre tiene la opción de dejar la cuestión sin responder, pulsando sobre la siguiente pregunta.

Por favor, responda con sinceridad a las 20 preguntas. No se engañe Ud. mismo

• Las 10 primeras preguntas le posicionarán a Ud. en cuestiones sociales.

• Las últimas 10 preguntas le posicionarán a Ud. en cuestiones económicas.

PREGUNTAS:

1: Libertad de expresión

2: Religión

3: Servicio Militar

4: Sexo

5: Drogas

6: Seguridad

7: Discriminación

8: Inmigración

9: Nación

10: Medio Ambiente

11: Globalización

12: Impuestos

13: Pensiones

14: Solidaridad

15: Permisos

16: Sindicatos

17: Sanidad

18: Bancos

19: Grandes superficies

20: Mercado laboral

Final

Próximo Domingo: El Individuo y el contrato Docial.

Juan José Ostériz