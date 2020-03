FOTOS En el Día del Agua, Palavecino clama por el servicio en medio de la cuarentena #22Mar

En el mundo se celebra el Día Mundial del Agua, sin embargo para los habitantes de Palavecino no es un día para celebraciones ante la falta de agua que hay en gran parte de esa municipalidad.

Los vecinos de las urbanizaciones El Paraíso, El Trigal, Valle Hondo, Cabudare centro, La Mata, Los Pinos entre otras tantas, denuncian la falta de agua en condiciones normales, más ahora cuando se debe tener este recurso tan importante para el combate del coronavirus COVID-19 que ya registra un afectado en el estado Lara.

A propósito de esta situación los vecinos de El Paraíso llevaron a cabo una protesta silente pero significativa. Ante la imposibilidad de salir a las calles a reclamar la falta de agua protestaron con una pancarta que tal vez haga el ruido que quieren ante tanta desidia e indolencia de parte de las autoridades regionales y municipales.

La principal recomendación de la Organización Mundial de la Salud es el lavado constante de las manos para evitar el contagio de COVID-19, sin embargo esta premisa no puede ser cumplida tanto como quisieran los habitantes de gran parte de Palavecino.

La protesta no se quedó en los portones de la Urbanización El Paraíso. En las redes sociales la protesta es constante haciendo mención a Carmen Meléndez y a Mirna Vies como responsables de esta situación. No obstante las respuestas a estos reclamos no existen.

Andrea Pérez denunció desde su cuenta en Twitter que en la zona donde vive tienen 4 días sin agua y se pregunta cómo luchar contra el coronavirus en esas condiciones.

Los habitantes de Palavecino desearían comprar agua a los camiones cisternas, pero ante la escasez de gasolina estos vehículos de carga no pasan en Cabudare. Según las autoridades estos han sido desviados a las comunidades con más necesidades en el norte de la ciudad.

Mientras tanto en otras zonas los brotes de aguas blancas son recurrentes. Tal como el que se ve en Cabudare centro desde hace al menos 2 meses. Agua que se pierde mientras otros claman a gritos por el servicio.

El Día Mundial del Agua fue proclamado por la ONU en 1992. Ese año se celebró en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. De allí surgió la propuesta, siendo 1993 el primer año de celebración. 27 años después en el estado Lara y gran parte de Venezuela el llamado oro líquido es uno de los servicios más precarios.

@gestionperfecta y si mandamos agua para Cabudare sería buenísimos porque tenemos 4 días sin agua así como combatimos el coronnavirus? O mejor así como nos encerramos porque para algún lado hay que salir a bañarse tengo una bebé — AndreaPrz (@AndreaNPrz) March 22, 2020

#DiaMundialdelAgua y en Cabudare estado Lara sin una gota… Todo un manjar para el #COVIDー19 @HidrolaraCA @numan ya los tanques, pipas y tobos vacíos — Nelmarys Castillo (@flikerias) March 22, 2020

@gestionperfecta Agua para Cabudare Trigal parte baja estamos en vereda y difícil que llege un cisterna porque no tienen gasolina — Prof. Echegaray (@eche_garay) March 22, 2020

En cabudare llega una vez por semana y llega en la noche y se va a las 6 de la mañana — Hugo Antonio (@HugoAnt06170752) March 22, 2020