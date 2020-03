RETACITOS #22Mar

Nuevamente ha quedado demostrado que nunca debemos decir de esta agua no beberé, de allí que en el mismo momento en que el régimen le estaba dirigiendo una carta al Fondo Monetario Internacional, solicitando una línea de crédito de emergencia por US$ 5.000 millones para hacer frente al impacto del Covid-19 ya instalado en Venezuela obligando a una cuarentena y a la casi total paralización del aparato productivo nacional, salvo algunas excepciones, casí en forma simultánea comenzaron a salir por las redes y se viralizaron, los vídeos en los cuales el alto gobierno, y específicamente Diosdiablo despotricaba del organismo financiero multilateral, advirtiendo “nefasto ha sido el FMI para los pueblos del mundo, nefasto ha sido el BM, de aquí los echamos y no volverán, no queremos saber nada de ellos”, incluso se planteó la posibilidad de retirarse del organismo con expresiones de prepotencia y de cinismo sin precedentes; sin embargo, las razones que esgrime el FMI para no otorgar el financiamiento no tiene que ver con los insultos ni las agresiones de los voceros del régimen; sino que se trata de un problema de orden político, ya que los gobiernos que hacen este tipo de solicitudes, las mismas deben estar avaladas por la Asamblea Nacional y hay que recordar que el régimen no es reconocido por el Fondo, así como tampoco lo reconocen los Estados Unidos y cerca de otros 60 países. Por supuesto no vemos al gobierno llamando a Guaidó y pidiéndo al Parlamento legítimo, que le de su aval para poder obtener la aprobación del financiamiento para enfrentarse a la pandemia, en otras palabras, es un problema político.

La otra lectura que se le ha dado a esta solicitud de financiamiento internacional, es que en estos momentos el régimen está “quebrado”, carece de flujo de caja para atender los gastos del Estado, lo cual nada tiene que ver con el Coronavirus, la caída de los precios del petróleo no es nueva, solamente se ha pecipitado con la pandemia; la contracción de la economía interna ya acumula una caída cercana al 60% en los últimos seis años; se ha perdido en el mismo período más del 50% de la capacidad de producción, el parque industrial venezolano venía trabajando a menos de un 20% de la capacidad instalada; la industria de la construcción se encuentra paralizada en un 95%, la industria automotriz prácticamente desapareció; a esto se suma el deterioro creciente de la infraestructura y las deficiencias en los principales servicios básicos como agua potable, electridad, gas doméstico, lo cual ha traído como consecuencia el deterioro de los servicios de salud, educación y transporte, todo lo cual se ha exacerbado con la llegada del Covid-19 que ha llegado en el momento más inoportuno, cuando la capacidad de maniobra del Estado venezolano es prácticmente nula. La mayoría de los países afectados por el virus, han dispuesto de cuantiosos recursos para hacer frente a la crisis, incluyendo a Colombia que ha anunciado que dispone de más de US$ 3.500 millones, mientras que el país estamos con la botija vacía.

Es verdaderamente dramático el llamado de atención que hace el presidente del Colegio de Médicos del Estado Lara, doctor René Rivas a las autoridades civiles y militares de la región, específicamente a Carmelina, al Director de Salud de la región y al Jefe del ZODI, con la finalidad de que pongan orden en cuanto al suministro de combustible en la región y se le dé prioridad a los médicos, enfermeras y a todo el personal del sector salud, que en estos momentos son los principales actores de la película de terror que estamos viviendo en el mundo y en Venezuela, exigiendo que haya “orden y disciplina en las cadenas de mando a la hora de surtir gasolina en las estaciones de servicio”, denuncia además la situación de anarquía que existe entre las diversas fuerzas del orden, mencionando entre otros a la Policía Nacional, a la Policía Estadal, a la Policía Municipal, Guardia Nacional, Faes, Sebin y otras fuerzas que hacen vida en nuestra región, donde dan órdenes que no siguen cadena de mando y contribuyen a generar un gran desorden, denunciando además la presencia de colas VIP que se forman en las estaciones… El galeno señala que no se opone a que los vehículos oficiales carguen gasolina, como unidades estratégicas, pero reclama, con todo derecho que se le de tratamiento prioritario al personal de la salud, “ya que somos los soldados vestidos de blanco que estamos luchando para evitar que se difunda esta enfermedad llamada Coronavirus”.

Por cierto, las autoridades sanitarias regionales tienen que estar muy atentas y vigilantes en torno a lo que supuestamente viene ocurriendo en algunos comercios de alimentos y en algunas pensiones, hoteles y hospedajes de la región. En efecto, han llegado a esta mesa de redacción denuncias que indican que a los trabajadores les están entregando mascarillas desechables que están utilizando durante todo día, con la advertencia que deben cuidarlas porque les deben durar hasta que ya no sirvan, lo que evidentemente no cumple con la protección eficiente ni de los trabajadores ni de las personas con las cuales tienen contactos. Cuando se ha intentado indagar las razones, la respuesta más común es que son muy caras, que las ventas se han caído en más del 50% y que quien tiene 6 u 8 empleados no les puede suministrar más de 1 al día, advirtiendo incluso que prefieren cerrar, ya que no solo no están obteniendo ninguna rentabilidad, sino que estarían trabajando a pérdida. Si bien las mascarilla es una barrera de contención, si no se utiliza en las condiciones que recomiendan los organismos de salud, no cumplen con su función de protección. Julio Castro, infectologo dijo: “La mascarilla solo sirve para un día, puede ser foco de infección si se utiliza varias veces”

Todos estamos de acuerdo con las medidas orientadas a impedir la propagación del Covid-19 en el territorio nacional, incluyendo por supuesto la cuarentena social y las restricciones a circular sin las protecciones correspondientes; sin embargo, es necesario instruir a los cuerpos de seguridad del Estado en que no se puede caer en los excesos, que lejos de contribuir a la solución del problema lo pueden agudizar. Por ejemplo, denuncian que en Siquisique no les permiten a los ciudadanos que salgan a buscar agua, pero tampoco presentan ningún plan de contingencia para resolver el problema; recordamos que hemos venido denunciando en las últimas semanas, que el Municipio Urdaneta en Lara se ubica en zona de Riesgo Mayor debido a la supuesta negligencia de la gestión regional. Por ejemplo, se debe seguir garantizando el despacho de alimentos subsdiados a estos municipios que viene recibiendo el 80% de la población y facilitar las condiciones para este nivel de contingencia, ya que suspender el desapcho de comida complicaría el estado de la emergencia. Por cierto, Carmelina sorprendió a los larenses esta semana al declarar medidas “extraordinarias” y “drásticas”, ya que son las primeras que aplicará durante su gestión.

A propósito comienza a llamar la atención de muchos venezolanos, como es que el régimen con la llegada del Covid-19 a Venezuela se han dedicado a implementar un conjunto de acciones orientadas única y exclusivamente a impedir la movilidad de la población como la gran estrategia logística, convenciéndonos a todos que es una medida efectiva para impedir la propagación del virus; aplican puntos de control en las vías de acceso a las ciudades, ahora las han extendido a los municipios; impiden utilizar las unidades de transporte si no se portan las mascarillas; suspendieron el expendio de gasolina en la mayoría de las estaciones de servicios y donde hay combustible, tienen prioridad las autoridades, las ambulancias, el personal de salud, el transporte de alimentos y los medios de comunicación, y todos de la manera más sumisa lo hemos aceptado. Sin embargo, a muchos nos preocupa que el régimen, dedicado en alma vida y corazón a la pandemia, se ha olvidado total y completamente de los grandes problemas nacionales que veníamos soportando los venezolanos mucho antes que el Covid-19, como las fallas cada vez más recurrentes del sistema eléctrico nacional; los problemas de suministro de agua potable, el déficit creciente en el suministro de gas doméstico; temas que son vitales para todo, pero que en estos momentos han pasado a un segundo plano. No hay que olvidar, que el coronavirus es un problema muy grave, de impacto mundial y que ha dejado miles de muertes, pero es coyuntural y más temprano que tarde, será superado, pero seguiremos después, sin agua, sin gas y sin electricidad.

Recientemente apareció en los medios de comunicación regional, que la directiva y más de 100 militantes de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, han renunciado en la entidad; sin embargo, no se dieron a conocer los verdaderos detalles que provocaron la deserción. Indagando en el mundo político cercano a la organización, supuestamente la salida es la consecuencia de una evaluación hecha por la dirección nacional de la organización política en todo el país, donde los resultados obtenidos por Lara no fueron los más positivos, las metas y objetivos que se plantearon no fueron alcanzados y cuando trataron de exigir responsabilidades, dizque pretendieron condicionar su permanencia en VV, por lo que se les aceptó la renuncia a toda la directiva, después de los agradecimientos correspondientes por la gestión cumplida, mientras permanecieron en ella, pero la dirección nacional no podía aceptar este tipo de planteamientos. Lamentablemente, en lugar de hacer mutis de la escena y mantener un bajo perfil hasta que se tranquilizaran las cosas, prefieron irse a los medios a contar su historia a medias, creando dudas, en torno a la única organización que ha mantenido una posición sin esguinces y guabineos, por lo que se estima que es necesario que se conozca la verdadera razón de su salida.

Aseguran que en el seno de AD Lara, las cosas siguen revueltas, pero aún cuando Bobby ha estado acercándose abiertamente al turco de Valencia y al Indio de Bolívar, pareciera que su futuro es incierto dentro de la organización, por lo menos a nivel regional, donde el inefable es quien sigue mandando y quien, consciente de que le quieren serruchar el piso, tiene varias semanas en campaña recorriendo todos los municipios de la entidad, conversando con la gente, exponiéndoles la situación interna y lo que se están jugando si pierden el control del partido en la región. Si bien es cierto que las diferencias con el turco de Valencia existen, son reales y están allí, no es menos cierto que estamos entre políticos y gente asegura que en estas diferencias, la sangre no va a llegar al río y que más temprano que tarde, se sentarán a conversar porque se conocen a fondo, cada uno sabe de qué pie cojea el otro, de tal manera que esos trapitos no los van a sacar a la opinión pública, sino que se lavarán internamente. El turco sabe que el control de AD Lara lo tiene el inefable y alguna negociación pudiera darse. Incluso se habla de que en los próximos días pudiera realizarse un acto público, donde varios ex secretarios general del partido le darían un espaldarazo al inefable, así que amanecerá y veremos.

Ciertamente que el Covid-19 ha dado para todo, pero especialmente para que personas irresponsables y usureras pretendan hacer negocios, vendiendo a precios de joyería aquellos productos que se requieren para la el aseo, la limpieza, que son factores determinantes para frenar la expansión del virus. En tal sentido, las autoridades de la Sundde deben mantenerse alerta, ante el exceso de avaricia de algunos negocios en el este de la capital musical de Venezuela, especialmente bodegones que al parecer solamente están aceptando pagos a través del sistema Zelle para comprar superiores a los 50 dólares, lo cual es ilegal porque la moneda de curso legal, y esto lo hemos repetido hasta la saciedad, es el bolívar soberano y aún no ha habido ninguna decisión del Banco Central de Venezuela, anunciando que su directorio aprobó que esta norma quedó abolida y a partir de ahora la nueva moneda es el dólar, eso no existe, así que están violando la ley, pero además denuncian los usuarios que han estado en estos negocios, que sus propietarios aplican el tipo de cambio que más les acomode, sin tomar en consideración las cotizaciones del dólar Dicom del BCV y mucho menos el que pública Monitor Dólar que es el que utilizan todos los comercios en el país como referencia, así que no sean tan usureros.

El régimen tiene la idea que en la medida en que cierre todas las posibilidades para que la gente se entere de lo que realmente está aconteciendo con el Covid-19 en nuestro territorio, en esa misma medida el virus no se continuará expandiendo, cuando lo que conviene por el contrario, es que la población esté debidamente informada de sus sintomatología, vías de contagio, como evitarlo y los pasos a seguir en caso de sentir algunos de los síntomas. De allí que resulta una nueva torpeza, por ejemplo que el régimen haya ordenado bloquear el portal donde el Presidente Guaidó, conjuntamente con una Comisión de Expertos en Infectología y Salud, todos grandes ligas, intentaban mantener informada a la población en torno al virus y su evolución. También, resulta una torpeza de marca mayor, instruir a los cuerpos de seguridad para perseguir y acosar a aquellos médicos que están denunciando las precarias condiciones en las cuales están los hospitales nacionales y la carencia de insumos y medicinas, que les impiden atender con eficiencia cualquier caso sospechoso, porque no tienen ninguna protección para hacerlo y se exponen abiertamente a contaminarse. Ya se sabe de algunos casos en los cuales el personal de salud, no ha atendido a pacientes que presentan síntomas y pudieran ser potenciales portadores del virus, por carecer de protección y están actuando de esa manera, en resguardo de su propia vida, de manera que nadie lo puede criticar, mucho menos quienes tienen la responsabilidad de garantizarles la dotación y nunca lo hicieron.

Nadie termina de entender cómo es que el régimen ordena una cuarentena, suspende los vuelos nacionales e internacionales, con la excusa de evitar aglomeraciones y reducir las posibilidades de expansión de la pandemia, lo cual a todo el mundo le parece sensato y le da su apoyo. Sin embargo, lo que no ha quedado muy claro es que se está aplicando la Ley del Embudo a todas las aerolíneas, pero se mantiene abierta la ruta hacia y desde Cuba a través de Conviasa, así como también los vuelos de la línea aérea turca, sin que hasta ahora el INAC, organismo oficial que ha actuado con tanta diligencia para aplicarle el “ácido” al transporte aéreo en general, público y privado, no ha dicho hasta el momento esta boca es mía; tampoco ha desmentido las informaciones sobre vuelos que presuntamente llegan y salen a través de la Rampa 4 de Maiquetía, sin que se sepa origen y destino, lo que contribuye a que la gente comience a sacar sus propias conclusiones. Los medios han señalado que dizque han continuado sacando el oro por toneladas hacia Turquía, mientras que nadie conoce cuál es la intención oculta que existe al mantener abierta la ruta hacia la isla antillana; sin embargo, como siempre se ha dicho que entre cielo y tierra no hay nada oculto, en algún momento se conocerán las razones que hoy se están ocultando.

Como un baño de agua fría cayó en el Palacio de Misia Jacinta y sus habitantes, la noticia de la reelección de Luis Almagro como presidente de la Organización de los Estados Americanos, nada más y nada menos que hasta el año 2025; mientras que del lado del gobierno legítimo que preside Juan Guaidó, la noticia ha sido recibida con mucha satisfacción, tomando en consideración que el alto funcionario de la OEA ha sido uno de los más firmes defensores de las luchas de los venezolanos por rescatar sus libertades, el retorno a la institucionalidad y lograr la ejecución de unas elecciones presidenciales libres, transparentes, con un CNE nuevo, con el REP depurado y con observadores internacionales imparciales y honestos, no mediatizados. Si bien la presencia del Covid-19 en el país y las precarias condiciones de nuestro sistema nacional de salud, no permiten ninguna celebración, la reelección de Almagro es una noticia digna de destacar, porque implica que seguiremos contando con su respaldo, hasta que podamos superar todas las dificultades y tener la Venezuela que todos nos merecemos.

Juan Bautista Salas