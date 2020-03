OPINIÓN Chavismo y coronavirus #23Mar

El fondo, definitivamente, no tiene fondo. Quienes pensaban que no nos podía pasar nada peor se estrellaron contra la realidad de que en Venezuela hay coronavirus y Maduro está a cargo. Y junto a él, un único médico, Jorge Rodríguez, cuyos conocimientos de medicina hace rato que sucumbieron ante el resentimiento y las ansias de poder.

Han circulado varios videos de Andrés Manuel López Obrador hablando sandeces sobre el virus que azota a todo el mundo. El que López no crea en la emergencia, no va a detener el contagio. El problema radica en que él es presidente de un país que tiene 130 millones de habitantes… ¡una bicoca! Sin tapabocas y guantes, él y su gabinete, corruptos como casi todos los comunistas, asegura que lo que detendrá al coronavirus es la honestidad. No tengo que agregar nada. Pobres mexicanos que lo eligieron. Y peor, quienes no lo eligieron.

Aquí en Venezuela, López Obrador tiene un contendor en idioteces. No sabe ni cómo colocarse un tapabocas y lo hace en cadena nacional… ¿maniobra de distracción? Designa encargados de hacerle frente a la pandemia a quienes no tienen idea ni de qué hacer y cómo hacerlo. La información es oficial, que no significa otra cosa que turbia, amañada, tergiversada, mentira. Los medios privados están censurados y bloqueados. Nunca sabremos ni cuándo llegó el virus, ni cuántas personas están infectadas, ni si hay medicamentos para hacerle frente.

Maduro pidió ayuda al FMI y yo creo que es para echarle la culpa a alguien del estrepitoso fracaso que será el manejo del coronavirus en Venezuela. Ahora dizque hay un puente aéreo entre China y Venezuela para “ayuda humanitaria”. ¿Será que se le olvidó tan rápido que hace un año mandó a parar todos los containers que traía Guaidó?… El primer barco trajo sólo 4000 kits de detección del virus, que escasamente cubrirá a los empleados de un solo ente público. Los hospitales venezolanos están en el piso. Si los países desarrollados están viéndoselas duras, imagínense nosotros aquí. Y lo peor vendrá cuando la gente que vive al día empiece a sentir hambre. No entiendo cómo no han decretado toque de queda. Es estado de alarma no será suficiente… Contradictoriamente, quizás sea el coronavirus lo que finalmente nos sirva para terminar de salir de esta pesadilla.

Carolina Jaimes Branger

@cjaimesb