FOTOS ¡Larenses cumplen! La mayoría de ciudadanos usan tapaboca para prevenir el COVID-19 #24Mar

Una de las medidas dispuestas para la prevención del coronavirus COVID-19 es el uso obligatorio de tapabocas. Desde hace una semana se ordenó el uso de este tipo de mascarillas a todas las personas que salgan a la calle.

A pesar que el llamado de especialistas, autoridades de salud y hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS) es permanecer en sus hogares, en Barquisimeto todavía se ven personas en la calle haciendo compras para seguir acatando la medida de cuarentena social. Al menos en la mañana de este martes los pocos ciudadanos que se ven en la calle han hecho caso a la medida obligatoria de portar tapaboca. Quienes han tenido que salir a comprar comida o hacer otra diligencia impostergable, han salido con este implemento.

Desde el vigilante, la ama de casa que sale a hacer compras de ultima hora, hasta los conductores de carros particulares llevan puesta su tapa bocas. Bien sea los industrializados o hechos en casa, pero el barquisimetano viene cumpliendo con las medidas mínimas para poder hacer frente al COVID-19, virus que en la ciudad ya tiene un afectado.

Creatividad en tiempos de cuarentena

Alba Díaz una ama de casa del oeste de Barquisimeto, le comentó a Elimpulso.com que no tiene dinero para comprar tapabocas, sin embargo, es costurera y fabricó su tapabocas y el de su familia con retazos de tela y papel absorbente con la idea que el papel filtre las partículas que no se desean.

La compra de tapabocas para los larenses se ha puesto cuesta arriba. Un tapaboca modelo N-95 los más recomendables por expertos, cuesta alrededor de 3 dólares la unidad.

Este tipo de tapabocas es el más buscado por el diseño ergonómico que posee, ya que se ajusta de mejor manera al rostro, impidiendo que el aire se filtre a las vías respiratorias por algún resquicio, así como por su alto porcentaje de efectividad frente a determinados materiales, gérmenes y elementos.

Aunque los expertos a nivel mundial recomiendan que, en lugar de priorizar el uso de cualquier mascarilla para prevenirse del germen, es mejor destinar estos artículos médicos a personas que ya presentan algún síntoma. No obstante, los barquisimetanos están cumpliendo la medida a cabalidad para prevenir cualquier situación que ponga en riesgo su salud y la de otros.

Algunas personas consultadas en el este de Barquisimeto indicaron a Elimpulso.com que solo tiene un tapaboca, pero que con ese solo se sienten protegidos. Carolina Reyes quien se encontraba de compras en un expendio de alimentos en el este de la ciudad, dijo que sabe que el uso de tapabocas “es solo para las personas que están presentando síntomas, pero es que uno lo usa es para protegerse y prevenir contagios”.

En tanto el señor Hugolino Ramírez quien cuida carros en la Av. Lara dijo que el se pone el tapabocas porque sus hijas se lo pidieron si quería salir a trabajar. “Yo no me puedo quedar en mi casa, si yo no trabajo no como. Mis hijas me regañaron, pero yo no me puedo quedar en echado a ver si me llega la caja. Me dijeron que si quería salir debía ponerme el tapaboca y bueno que más”.

La medida estaba prevista también para subir al transporte público, sin embargo, las autoridades en el estado Lara suspendieron el servicio para prevenir más contagios en la entidad. En Lara hay un solo afectado por el coronavirus COVID-19.