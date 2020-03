Leonardo Buniak: Reducir el encaje permitirá a la banca financiar a las empresas y el crédito al consumo

La reducción del encaje bancario debe ser una decisión prioritaria, por cuanto permitiría que los bancos pudieran dotar a las empresas de recursos para adquirir materias primas e insumos para producir bienes y servicios, pero a la vez permitiría financiar al crédito al consumo, de acuerdo con el criterio del economista y calificador de riesgo bancario, Leonardo Buniak.

Precisó que en el momento en que se libere el encaje legal, se van a liberar recursos a la banca, no tiene que hacer emisión monetaria de orden fiscal, advirtendo que con el encaje bancario el crédito quedó literalmente extinguido, señalando que hoy la cartera de créditos que era en el año 90 era de US$ 42.000 millones de dólares, para el 2017 bajó a US$ 12.000 millones, que se redujo US$ 900 millones en el 2018 y en este momento apenas son 159 millones de dólares.

“Hoy la banca venezolana tiene la cartera de crédito más baja de toda la América Latina, incluso por debajo de Haití, porque la intermediación crediticia, pasó de que por cada 100 bolívares depositados, se destinaba el 60% en los últimos 30 años a dar financiamiento, lo cual se redujo apenas a un 17% y en el caso de la banca pública está por debajo del 5%, porque el encaje legal es 100%”.

Insistió en que bajar el encaje es fundamental, porque va a permitir que los usuarios puedan acudir a los bancos a retirar su dinero, pero a la vez financiar la actividad crediticia, permitiendo a las empresas tener flujo financiero para capital de trabajo y poder pagar sus costos de producción que incluye sueldos y salarios y la compra de materias primas para producir alimentos, medicinas y todo lo que se está pidiendo en estos momentos de crisis económica.

“Pero además podrán los bancos financiar el crédito al consumo, que en algún momento llegó a repressentar el 20% de toda la cartera de crédio en Venezuela, hoy representa menos del 6%, las tarjetas de crédito son importantes y algún momento dejaron de ser un sustituto del salario para convertirse en un complemento del salario, si se baja el encaje legal se va a permitir que la banca dote al sector privado, a la empresa privada, a la pequeña y mediana empresa, a la gran industria del flujo de caja operativo para poder financiar la compra de materias primas para producir bienes y servicios y pagarsalarios y también dotará a los venezolanos de mayor poder de compra para adquirir los productos que necesita, el pueblo no necesita una limosna, no necesita un bono adicional, entonces es muy importante disminuir cuanto antes el encaje legal”, afirmó el especialista en Globovisión.