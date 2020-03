HistoriaMenuda A un siglo del virus que arrasó con medio mundo

View this post on Instagram

A un siglo del virus que arrasó con medio mundo Entre 1918 y 1919 la humanidad se enfrentó a una terrible pandemia a causa de la Gripe Española o influenza, enfermedad que causó la muerte de casi cien millones de personas en todo el planeta. . El virus apareció el mismo año en que culminó la Primera Guerra Mundial en 1918 y se esparció por Europa, cuyas principales ciudades estaban en ruinas y las condiciones sanitarias eran muy precarias. . Gracias al telégrafo inalámbrico o radiotelégrafo, único medio de telecomunicaciones existente, la noticia se difundió por todo el globo terráqueo y las naciones se pusieron a la expectativa. La enfermedad avanzaba a través de las fronteras y hasta el Presidente de EEUU, Woodrow Wilson, enfermó de influenza mientras estaba en la Conferencia de Paz de París y durante las negociaciones previas al Tratado de Versalles. . El virus llegó a América y entre las víctimas figuraron los hermanos Dodge, fabricantes de automóviles de los Estados Unidos quienes no tuvieron la misma suerte del presidente Wilson. . John, de 56 años, se contagió y falleció primero y luego lo siguió su hermano Horace Dodge. La influenza se esparció por todo el mundo, llegó a Venezuela por La Guaira. En octubre de 1918 se registran los primeros casos en Caracas. . Texto: Oscar Castro Leal Edición: Victoria Peña Fotos: Archivo IMP Videos: Amábilis Cordero, Edgar Anzola, National Archives Library of United States of America Congress