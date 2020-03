VIDEO Acatando la cuarentena, vecinos del Conjunto Residencial Arca se toman los días con calma

Este martes 24 de marzo el equipo reporteril de Elimpulso.com realizó -a través de una aplicación móvil- una encuesta a los habitante del Conjunto Residencial ARCA, para conocer de primera mano cómo han vivido estos primeros días de cuarentena y saber si han tomado las respectivas medidas de prevención.

Los vecinos detallaron que para pasar el tiempo hacen ejercicios en casa, algunos se dedican a ver películas o series para entretenerse, y otros aprovechan para realizar las labores de hogar, como lavar la ropa o limpiar.

Esta comunidad queda ubicada en la zona central de Barquisimeto, específicamente frente al Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (HCUAMP).

Por su parte, los consultados no mostraron preocupación alguna de vivir en las adyacencias del centro de salud más importante de la región, ya que estos alegan que los casos ligados al COVID-19 serán tratados en los Centros de Diagnóstico Integral (CDI). Agregaron además que de registrarse uno, ellos ya han tomado las medidas de prevención, bien sea lavándose las manos constantemente, no tocándose el rostro, usando el tapabocas al salir por alguna emergencia, y por supuesto acatando la cuarentena.

En cuanto a los servicios básicos, dijeron que no padecen fallas en el suministro eléctrico, y aseguran que se debe a la cercanía del conjunto residencial al Hospital Central. Además, el gas doméstico lo reciben por tuberías y hasta ahora no han tenido mayores problemas con el camión de distribución, no obstante, no saben qué pueda pasar con la entrega del servicio durante la cuarentena.

En cuanto al agua, indicaron que les llega regularmente, mientras que el servicio de internet sí ha presentado fallas, siendo un problema para quienes trabajan desde casa.

Por otra parte, les preguntamos sobre cómo hacen los niños, y dijeron que estos se entretienen jugando en las consolas o con la computadora, puesto que ya dejaron de llevarlos al parque infantil por seguridad, y acotaron que los colegios enviaron un plan de trabajo para que los niños hagan tareas durante la cuarentena social.