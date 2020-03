Mitos comunes sobre la respuesta inmune y el nuevo coronavirus aclarados por científico venezolano

Un experto explica lo que podría suceder específicamente en Venezuela, país que se enfrenta -con su peor crisis humanitaria y sanitaria como telón de fondo- a una enfermedad que ha tenido efectos devastadores en naciones del primer mundo, como España.

Félix J. Tapia, biólogo e inmunólogo venezolano, es medianamente optimista respecto al control de la pandemia que ha causado el surgimiento de un nuevo coronavirus el pasado mes de noviembre en China.

El docente e investigador del Instituto de Biomedicina de la Universidad Central de Venezuela advierte que quienes superen esta fase drástica de contagios a escala mundial, quedarán inmunizados naturalmente. Por otra parte, quienes logren quedar del lado de las estadísticas de los no infectados, deberán aguardar por la vacuna que podría estar lista, según afirma, en “dos o tres años”.

El experto explica las diferencias en la respuesta inmune de distintos tipos de organismo frente al virus que tiene de cabeza al mundo, aclara los mitos que se han entretejido en torno a este punto y señala lo que podría suceder específicamente en Venezuela, país que se enfrenta -con su peor crisis humanitaria y sanitaria como telón de fondo- a una enfermedad que ha tenido efectos devastadores en naciones del primer mundo, como España.

1) ¿Las complicaciones que presentan los pacientes vienen dadas por la respuesta inmune del organismo o por la falta de una respuesta adecuada (esto en caso de pacientes inmunocomprometidos)

-Los inmunosuprimidos, personas de la tercera edad (mayores de 65 año sy 70 años) o personas con enfermedades crónicas como diabetes y cáncer tienen un sistema inmune debilitado que no es tan efectivo y los hace vulnerables.

El paciente tiene mayor riesgo de complicarse al tener enfermedades como la diabetes, hipertensión y enfermedad cardíaca. Uno de los receptores importantes del virus se puede activar en presencia de éstas y aumenta la penetración del virus en la célula, lo que causa más daño.

La respuesta inmune exacerbada participa en la enfermedad. SI ves un agente patógeno por primera vez, en algunas personas habrá una reacción inmunológica exacerbada o toxicidad por parte de las citocinas, que son, por decirlo de alguna forma, las “hormonas” de la respuesta inmunitaria. Estas se exacerban tratando de controlar el virus o la infección y, al hacerlo en forma exagerada, generas inmunopatología o daño tisular, que se asocia primeramente con la enfermedad, pero que en cierta forma lo que la causa es la respuesta inmune. Eso puede suceder hasta en los grupos etáreos como los jóvenes, en un porcentaje relativamente bajo de ellos.

La recomendación importante sigue siendo observar a las personas más vulnerables, que son las de la tercera edad y con enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión, cáncer.

2)-¿Las personas con enfermedades autoinmunes de base -lupus, psoriasis, entre otras- están en mayor riesgo de presentar una respuesta inmune exagerada al coronavirus?

-Hay que aclarar que la respuesta inmune exacerbada es específica a ese virus. No es que un joven en forma natural tiene que responder a algo que lo agrede en forma exagerada. Es específica, y pasa con este coronavirus o con cualquier agente que por primera infecta: tienes la tendencia a responder exageradamente. O, por el contrario, hay anergia y no puedes responder adecuadamente.

Hay enfermedades autoinmunes que son respuestas a antígenos desconocidos, al cual el organismo reconoce como algo extraño y trabaja sobre eso, como el lupus y psoriasis. Esos pacientes responden exacerbadamente a esos antígenos. En una infección de coronavirus no debes dejar de tomar los medicamentos específicos, al menos que haya una razón. Si un paciente con Lupus se infecta debe consultar su médico tratante para determinar si sigue con el tratamiento o no.Por ejemplo, son los hipertensos no medicados los que son propensos a COVID-19. Pero, en líneas generales, no se le está diciendo a estos pacientes que modifiquen sus medicamentos si se infectan con coronavirus.

3)-¿Es cierto que la respuesta inmune de la mujer es mejor que la de hombre y que eso la protegería un poco de las complicaciones del nuevo coronavirus?

-No hay evidencias científicas de que la respuesta inmune de la mujer sea mayor a la de hombre. El único caso en el que hay diferencias es con la mujer durante el embarazo, la respuesta de ella se disminuye un poco para proteger al feto. La respuesta inmunológica suya la usa, por decirlo de alguna forma, para proteger al niño.

4) ¿Es probable que una persona que reciba mayor carga viral al infectarse -como, por ejemplo, los trabajadores de la salud- corra más riesgo de complicación que aquella que se infecte de una forma menos directa?

-A mayor carga viral puede haber una mayor complicación en la mayor parte de los virus. Pero esos estudios clínicos no se han hecho para este nuevo coronavirus, porque estamos en la fase de diagnosticar y curar. El personal de salud que está trabajando en el frente de toda batalla son los más propensos a reinfectarse si uno lo viera desde el punto de vista biológico, que es lo que se ve en VIH y en otras infecciones por virus.

Cuando el virus afecta a una célula del huésped, la carga viral será diferente en diferentes células: a mayor cantidad de células infectadas, será mayor la enfermedad. Eso se ha descrito en todas las virosis.

5)-¿Cómo actúan específicamente los coronavirus -y este, en particular- en el organismo una vez que entran en él? ¿Cuál es la ruta que siguen? ¿Cuáles son los órganos blanco?

-La respuesta inmunitaria es efectora o efectiva. Puede ser que sea más eficiente en un paciente u otro. Se activan las mismas células del sistema inmunológico que eliminan o controlan la infección. Este virus aborda las células del sistema respiratorio. Por eso, se genera una enfermedad crónica de los pulmones (neumonía) que puede ser, entre comillas, controlable. Y otras no controlables, que matan al 3% de los pacientes que sufren el virus.

6) -En distintos países han logrado secuenciar el genoma del coronavirus que circula y han reportado diferencias respecto al genoma del virus que se originó en Wuhan y que fue secuenciado en enero pasado. ¿A qué se deben estos cambios? ¿Esas variaciones podrían incidir en la letalidad con la que se presenta en algunos países?

-La secuenciación se hizo desde el día 12 de enero, una en Hong Kong y otra en Wuan. Es con esa secuenciación que se hicieron los tests diagnósticos que conocemos, que están basados en una reacción de polimerasa en cadena (PCR). Una prueba complicada que necesita aparataje y conocimiento específico. Hoy en día, es una herramienta poderosa, es la que usan los detectives tipo CSI, quienes son capaces de reproducir una hebra de cabello un millón de veces y trabajarlas muchas fácil.

En los nuevos trabajos que usted comenta en otros países lo que debe haber es mutaciones en esas nuevas secuencias, que son muy comunes en estos virus que son de ARN. Esas pequeñas mutaciones pudieran hacer diferencias en casos de la virulencia con la que se presenta el nuevo coronavirus en cada región, es decir, pueden hacer que sea más vigoroso, con mayor capacidad para infectar. Es posible que esas pequeñas variaciones tengan que ver con mayor infectividad. Pero se necesita más trabajos para sacar conclusiones respecto a este punto.

Se sabe que este virus infecta y muta rápidamente. Pero sería interesante ver que haya investigaciones para determinar si la variabilidad en Brasil es más maligna que en otras partes del mundo, por ejemplo.

7)En nuestro país circulan de forma endémica otros virus como el dengue, zika o chikungunya. Eso lleva a pensar que, en algún momento, habrá personas que presenten una coinfección de coronavirus con algunos de los mencionados. ¿Cuál podría ser el panorama ante una situación hipotética de este tipo? ¿Qué podría pasar en el cuerpo de una persona que los padezca dos virus distintos a la vez?

-Es factible que haya dos enfermedades que son transmitidas por zancudos, mosquitos y que haya alta posibilidad de que tengas dengue con zika, o algo de eso. Un país debería tener un sistema de salud que pueda predecir las cosas y no que se encargue de los problemas cuando aparecen las enfermedades. Un sistema de salud que predice, en el que hay vigilancia. Lo construimos con Arnoldo Gabaldón con la malaria y eso se vino abajo con la burocracia. Gabaldón decía que su campaña antimalárica la acabó el aire acondicionado.

Al no tener vigilancia, empiezas a tener muchos problemas. Estamos hablando de muchos años con vigilancia paupérrima y en los últimos años, sin vigilancia. Comorbilidades (es decir, dos o más infecciones juntas) pudieran traer una enfermedad más severa, entre comillas. O una de ellas se monta sobre la otra y la otra no se expresa. En algunas personas, el ambiente inmunológico es distinto, esas citocinas que modulan la respuesta inmune, en algunos casos, pudieran inducir que prevalezca un enfermedad sobre otra. O no, lo que tiene que ver en la condición de cada individuo en su respuesta inmunitaria.

Epidemiológicamete, debes tener un sistema de vigilancia que te permita identificar las enfermedades en un solo individuo y cómo atacarlas, es fundamental en el mundo de hoy en día. Es muy natural en el trópico y subtrópico que este tipo de enfermedades no vayan solas.

8) En redes se comenta, en tono de “broma”, que lo venezolanos han superado tantas epidemias y virus en simultáneo que son “inmunes” ante cualquier amenaza. Y es buen momento para aclararlo: ¿Haber superado estos virus supone una suerte de protección contra el nuevo coronavirus, o por el contrario, podría hacer a la persona más vulnerable ante el nuevo SARS-CoV-2? ¿O no tiene ninguna incidencia ni para bien, ni para mal?

-Cada virus es una cosa totalmente distinta. Estos virus son de diferentes familias, es como si estuviéramos comparando orangután con ser humano. No podemos asumir que, si tenemos buena respuesta con una, la tendré con otro. Estos microorganismos han estado millones de años en el planeta y se han ido adaptando.

Este coronavirus vive en los murciélagos y no causan enfermedad en ellos. Ese virus tiene millones de años usando a los murciélagos como su reservorio, como parásitos que son. Si saltan ahorita es porque los otros virus y bacterias ya no están, hicimos vacunas contra ellas, las eliminamos y ya no están.

Pero no puedes asumir de entrada que, si respondiste bien a los otros virus, responderás bien a este.

9) Tomando en consideración la dura crisis humanitaria y alimentaria del país, ¿están los organismos de los venezolanos desde el punto de vista inmunológico preparados para enfrentar la infección de un virus con estas características?

-El problema de nutrición en Latinoamérica ha estado presente siempre en cierto grado, en un porcentaje relativamente alto de la población. No solo en Venezuela. Pero en Venezuela, en los últimos años, la malnutrición ha sido asombrosa, con una pérdida de hasta 10 kilos en un año por habitante.

Uno ve los reportes de expertos como Susana Raffali o María Soledad Tapia y esto puede ser muy desastroso. Este virus afecta a la clase media inicialmente porque viaja en aviones. Pero ya se dice que hay casos en las barriadas de Caracas, cosa que se espera con un virus que se contagia tan rápidamente.

Los daños por mala nutrición son para toda la vida, no se corrigen si mañana me como una parrilla. Son daños que hará que nos cueste una generación volver a tener una población equilibrada con respecto a su peso y talla.

No quiero ni imaginar los estragos que pueden suceder si no podemos controlar lo que está sucediendo. El aislamiento es la mejor forma de combatir esto. La preocupación del mundo hacia África y Latinoamérica es por esto, no hay país de los nuestros, ni siquiera el que mejor esté, que no tenga poblaciones desnutridas o áreas de marginalidad en sus capitales.

Nosotros como región, teniendo recursos y educación, no hemos superado ese empuje hacia un país en desarrollo. En tres o cuatro meses veremos cómo funcionó el aislamiento y si eso pudo controlar una debacle como la que pudiera tener Haití o Venezuela.

10)-¿Qué podemos esperar del comportamiento del coronavirus en los próximos meses?

¿Podría controlarse hasta que desaparezca o pasar a ser una infección estacional como la gripe AH1N1?

-El asunto de este virus que pareciera simple, desde el punto de vista biológico, es que, si sales de la enfermedad, estás inmunizado. En algún momento, los buenos y medianos “respondedores” desde el punto de vista inmunológico que se infectaron estarán inmunizados. Para quienes no, en 2 o 3 años, habrá una vacuna que permitirá controlarlo. Si pasa como el SARS 1, la mayoría que podamos salir vivos de esto estaremos inmunizados. Eso va a ser un panorama que pudiera ser controlable.

